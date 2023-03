Kim Dzong Un z córką obserwowali próbę rakietową. "Zawsze zasiewać strach wśród wrogów"

Siły zbrojne Korei Południowej i Japonii informowały w niedzielę o wykryciu wystrzelonego przez Koreę Północną pocisku balistycznego krótkiego zasięgu, który spadł do Morza Japońskiego. Była to piąta próba rakietowa przeprowadzona przez Koreę Północną w odwecie za wspólne manewry USA i Korei Południowej., które Pjongjang określa jako przygotowania do inwazji na Koreę Północną.