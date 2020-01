"Poprosiłem kardynała, by imię i wizerunek Benedykta XVI zostały usunięte z obwoluty książki"

We wtorek sekretarz Benedykta XVI, arcybiskup Georg Gaenswein, poinformował, że papież emeryt chce, by usunięto jego imię jako współautora. Sekretarz wyjaśnił, że podpisu Benedykta XVI nie wolno drukować pod wstępem i posłowiem do "Z głębi naszych serc", gdyż emerytowany papież nie był współautorem tej publikacji. - Na polecenie emerytowanego papieża poprosiłem kardynała Saraha, by imię i wizerunek Benedykta XVI zostały usunięte z obwoluty książki - powiedział abp Gaenswein austriackiej katolickiej agencji prasowej Kathpress.