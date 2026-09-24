Świat Telewizje CNN i MS NOW wpuszczone do Białego Domu Oprac. Filip Czerwiński |

CNN, MS NOW i Politico składają pozew. Relacja korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wrony Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W zeszłym tygodniu, w piątek, prezydent USA Trump poinformował, że wykluczył z Białego Domu stacje CNN i MS NOW oraz portal Politico z powodu rzekomych kłamstw, jakie miały publikować na temat jego administracji. W czwartek dziennikarze CNN i MS NOW poinformowali, że odzyskali dostęp.

W sobotę dziennikarze wymienionych mediów faktycznie nie zostali wpuszczeni do Białego Domu. W poniedziałek redakcje pozwały Donalda Trumpa, argumentując, że zakaz narusza wolność prasy gwarantowaną przez amerykańską konstytucję.

W czwartek sędzia federalny Tim Kelly nakazał prezydentowi USA przywrócenie dostępu do Białego Domu dziennikarzom CNN, MS NOW i Politico, stwierdzając, że jego zakaz jest prawdopodobnie niezgodny z konstytucją. Tego samego dnia administracja Trumpa przekazała, że dostęp dla tych trzech mediów został przywrócony.

Spór o wolność słowa po zakazie Trumpa

Na początku tygodnia inne główne amerykańskie stacje - ABC, CBS, NBC - ogłosiły, że na znak solidarności z CNN nie będą relacjonować aktywności Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego.

Konsekwencją tej sytuacji i ograniczeń w obecności mediów podczas spotkań prezydenta może być spadek liczby relacji na temat Trumpa oraz dostępność jedynie fragmentarycznego materiału telewizyjnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Trump dostał pytanie od CNN. Tak zareagował

We wspólnym oświadczeniu tych pięciu stacji napisano, że opinia publiczna ma fundamentalny interes w uzyskiwaniu niezależnych informacji o swoim rządzie i żaden rząd nie powinien ograniczać działalności mediów tylko dlatego, że nie podobają mu się ich relacje.

Do protestu przyłączyła się też Fox News - stacja o profilu konserwatywnym, która zasadniczo jest przychylna prezydentowi i poświęca mu dużo miejsca w programie.