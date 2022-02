Emmanuel Macron spotka się w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim

Prezydent Francji Emmanuel Macron złoży wizytę na Ukrainie, gdzie spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wieczorem francuski przywódca uda się do Berlina na szczyt Trójkąta Weimarskiego.

Macron: Zełenski zachował zimną krew

W ocenie prezydenta Francji Emanuela Macrona "nie można tworzyć architektury bezpieczeństwa europejskiego, odmawiając poszczególnym państwom prawa wejścia do Sojuszu Atlantyckiego". Takie prawo musi być szanowane - wskazał. Podkreślił też, że "naszym obowiązkiem jest współdziałać w imię przyszłości". Jednocześnie zaznaczył, że "choć udało się znaleźć w kilku kwestiach dotyczących kryzysu wokół Ukrainy punkty zbieżne z Rosją, to jednak różnice w podejściu nadal się utrzymują".

Emmanuel Macron stwierdził, że tworzenie nowej architektury bezpieczeństwa w Europie nie powinno odbywać się poprzez odbieranie prawa państw do przystąpienia do sojuszu NATO. Emmanuel Macron podkreślił, że ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski zdołał zachować zimną krew pomimo tysięcy rosyjskich żołnierzy gromadzących się przy granicy jego kraju.

Putin: jeśli dojdzie do konfliktu zbrojnego, zwycięzców nie będzie

Prezydent Rosji Władimir Putin określił poniedziałkowe rozmowy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem jako korzystne i merytoryczne. Powiedział, że niektóre pomysły Macrona dotyczące bezpieczeństwa w Europie są realistyczne i mogą stanowić podstawę do dalszych wspólnych działań.

- Jeśli dojdzie do konfliktu zbrojnego między Rosją i NATO, zwycięzców nie będzie - powiedział prezydent Putin. - Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że, jeśli Ukraina będzie w NATO i rozpocznie zbrojne przywracanie Krymu, to kraje europejskie niejako automatycznie będą wciągnięte w wojskowy konflikt z Rosją - podkreślił, adresując te słowa do przedstawicieli mediów zachodnich.