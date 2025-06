Prezydent Trump: jestem bardzo rozczarowany Elonem Muskiem Źródło: Reuters

- Myślę, że to jest wielki błąd Elona, by tak atakować prezydenta - oświadczył Vance w opublikowanej w sobotę, a nagranej w czwartek rozmowie z podcasterem Theo Vonem.

- Nie mówię, że (Musk) musi się zgadzać z ustawą. Sądzę tylko, że to wielki błąd, by najbogatszy człowiek świata, jeden z najbardziej postępowych przedsiębiorców w historii, czyli Elon, był na wojnie z najpotężniejszym człowiekiem - kontynuował Vance.

"Jeśli Elon trochę odpuści, to wszystko będzie dobrze"

Wiceprezydent zadeklarował, że zawsze pozostanie lojalny wobec prezydenta Trumpa i wyraził nadzieję, że Musk "powróci w końcu do swoich". - Możliwe, że teraz to nie jest możliwe, bo wpadł w szał - dodał. Zwrócił też uwagę, że Musk "jest nowy w polityce". - Jeśli Elon trochę odpuści, to wszystko będzie dobrze - stwierdził Vance.

Według mediów Trump miał poprosić Vance'a, by ten w sposób dyplomatyczny wypowiadał się o miliarderze.

Amerykańskie media zwróciły w sobotę uwagę, że z konta Muska w serwisie X usunięty został między innymi wpis, w którym insynuował, że Trump wspólnie z miliarderem Jeffrey'em Epsteinem wykorzystywał nieletnie dziewczęta.

Elon Musk i Donald Trump Źródło: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

Ostra wymiana zdań między Muskiem a Trumpem

Do ostrej wymiany zdań między Trumpem a Muskiem, który niedawno zakończył pracę dla Białego Domu jako szef Departamentu Wydajności Rządu, doszło w czwartek. Wcześniej Musk nazwał prezydencki projekt ustawy budżetowej "paskudztwem".

Trump przyznał w czwartek, że nie wie, czy nadal będzie miał dobre relacje z miliarderem, i oświadczył, że jest nim "bardzo rozczarowany". Ocenił też, że Musk "oszalał" i zasugerował, że może zakończyć kontrakty zawarte między amerykańskim rządem i firmami Muska.

Miliarder opublikował z kolei serię wpisów, w których atakował projekt i sugerował, że Trump wygrał wybory dzięki jego wsparciu, a w USA potrzebna jest nowa partia polityczna.

