MSZ o "barbarzyńskim ataku" na Lwów

Sikorski: Ukraina atakuje cele wojskowe, Rosja atakuje kościoły Źródło: TVN24

We wtorek rosyjskie drony zaatakowały Lwów, a 22 osoby zostały poważnie ranne. Bezzałogowce uderzyły m.in. w pobliżu klasztoru i kościoła bernardynów. Premierka Ukrainy Julia Swyrydenko poinformowała, że ucierpiał XVII-wieczny kościół św. Andrzeja wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Świątynia, przez większość swego istnienia rzymskokatolicka, należy obecnie do grekokatolików.

W środę polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat w tej sprawie. "Polska stanowczo potępia barbarzyński rosyjski atak dronowy na historyczne centrum Lwowa i obiekt światowego dziedzictwa UNESCO" - czytamy we wpisie resortu w serwisie X.

Ministerstwo podkreśliło, że klasztor, "ukształtowany przez stulecia polskiej i ukraińskiej historii, został podpalony w biały dzień". "To celowy atak na naszą wspólną pamięć i tożsamość" - dodało MSZ.

Polska stanowczo potępia barbarzyński rosyjski atak dronowy na historyczne centrum Lwowa obiekt światowego dziedzictwa @UNESCO.

XVII wieczny klasztor, skarb europejskiej cywilizacji, ukształtowany przez stulecia polskiej i ukraińskiej historii, został podpalony w biały dzień.… https://t.co/PvbFVi6U0k — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) March 25, 2026 Rozwiń

UNESCO wydaje oświadczenie. Rzecznik MSZ Ukrainy: to hańba

Wcześniej w środę Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury oświadczyła, że jest głęboko zaniepokojona ostrzałami Lwowa, które dotknęły obszar wpisany na jej listę. UNESCO przypomniało, że dobra kultury są chronione konwencjami międzynarodowymi i zaproponowało pomoc w działaniach ochronnych. Zapewniło, że jest gotowe okazać wsparcie w pilnej pomocy, dokonywaniu ocen i działaniach ochronnych.

Reakcja UNESCO na rosyjski atak na klasztor bernardynów we Lwowie jest haniebna, organizacja nawet nie wspomniała, kto dokładnie przeprowadził ten atak - oświadczył w środę rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Kijowie Heorhij Tychyj.

Przypomniał, że Ukraina we wtorek wezwała UNESCO, by zareagowała na atak dronów na Lwów.

Pożar wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO XVII-wiecznego kościoła św. Andrzeja i byłego klasztoru bernardynów we Lwowie Źródło: PAP/Vitaliy Hrabar

- UNESCO zareagowało. Cóż, hańba, co tu powiedzieć. Jeśli nie potrafią nawet przypomnieć sobie, kto zadał ten cios, i są to po prostu jakieś abstrakcyjne ataki jakichś kosmitów na Lwów, cóż, o czym tu mówić? Niestety, jest to wyrok na dysfunkcjonalność tej organizacji, na niezdolność do nazywania rzeczy po imieniu - powiedział Tychyj na konferencji prasowej w Kijowie.

Rzecznik MSZ zwrócił uwagę, że nagranie z uderzenia rosyjskiego Shaheda w klasztor bernardynów obejrzała cała społeczność internetowa. - Czego jeszcze potrzeba, aby stwierdzić, że to Rosja, lub po prostu powiedzieć, że to rosyjski atak? W czym w ogóle tkwi problem? Niestety, musimy stwierdzić, że ukraiński system obrony przeciwlotniczej wnosi obecnie większy wkład w ochronę światowego dziedzictwa UNESCO niż sama UNESCO jako cała organizacja - podkreślił.

