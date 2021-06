"Ambitny i dalekowzroczny". Komisja Europejska aprobuje włoski plan odbudowy

Za kluczowe Ursula von der Leyen uznała zapowiedziane przez włoski rząd reformy w celu zniesienia obciążeń biurokratycznych oraz wymiaru sprawiedliwości. - To reformy, o które Włosi prosili od lat, a teraz stają się one faktem - oświadczyła von der Leyen. Jej zdaniem ten "ambitny, dalekowzroczny plan pozwoli nakreślić lepszą przyszłość dla Włochów i dla UE". - Wychodząc z kryzysu pandemicznego zainspirowaliście cały kontynent, pokazaliście, jakie jest prawdziwe znaczenie solidarności - oceniła. Wyraziła też uznanie dla przebiegu kampanii szczepień we Włoszech oceniając, że "posuwa się ona do przodu tak szybko, jak drużyna Azzurrich” na Mistrzostwach Europy.