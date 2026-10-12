Świat Komisarz do spraw obronności: proponujemy wojskowy Schengen Filip Czerwiński |

Komisarz ds. obronności Andrius Kubilius: proponujemy wojskowy Schengen Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24 BiS

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W poniedziałek naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie generał Alexus Grynkewich przedstawił "strategię zwycięstwa" na Warsaw Security Forum.

Andrius Kubilius, europejski komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej, były premier Litwy, ocenił w TVN24 BiS, że przemówienie generała było imponujące.

- Jeżeli Rosja spróbuje zaatakować, zostaną zatrzymani na granicy. Blokada. Potem, jeżeli spróbują kontynuować, zostaną realnie odcięci. Jeżeli spróbują nawet wtedy kontynuować, zostaną zniszczeni. Proste, jasne przesłanie - podsumował.

Co robi NATO, a co UE w zakresie obronności

Kubilius tłumaczył w TVN24 BiS, że "podział pracy jest bardzo jasny", jeśli chodzi o podział zadań Unii Europejskiej i NATO w zakresie obronności.

- Mamy NATO, które razem z państwami członkowskimi tworzy tak zwane plany wojskowe, plany obrony. (...) Potem my jako Unia Europejska i wszyscy nasi przemysłowcy, cała nasza baza przemysłowa, finansowa, zwracamy się do państw członkowskich i w porozumieniu z nimi pomagamy im rozwijać te zdolności - opisał.

Podał przykład Polski, która wzięła pożyczkę na branżę zbrojeniową z programu SAFE na ponad 50 miliardów euro. - Tutaj Polska znowu wykazała się bardzo mocnym przywództwem - ocenił.

Trzy kwestie polityki obronnej UE

Kubilius mówił, że Komisja Europejska proponuje pakiet, który rozwiąże "trzy kwestie". Pierwsza to "Schengen wojskowy", aby wojska mogły przekraczać granice w UE łatwiej. Obecnie wymaga to zezwoleń - a niektóre kraje chcą, aby wnioski składać co najmniej 45 dni wcześniej.

- Wprowadzamy zupełnie nowe regulacje, obowiązkowe dla wszystkich państw członkowskich. Te zezwolenia powinny być wydawane w ciągu trzech dni - wskazał polityk.

Druga sprawa to budowa i utrzymanie infrastruktury takiej jak mosty, tunele, drogi, które umożliwią transport wojsk.

- I po trzecie, musimy zatroszczyć się o to, co nazywamy środkami mobilności wojskowej, aby mieć wystarczająco dużo specjalnych pociągów towarowych, ciężarówek, statków, aby transportować naszych żołnierzy i sprzęt wojskowy w razie agresji. To jest duże zadanie - podkreślił.