Kongres poparł zakaz małżeństw dzieci. Debata była burzliwa

Kolumbijski Kongres opowiedział się za nowymi przepisami, na mocy których zakazane będą małżeństwa dzieci. Obecnie kraj dopuszcza zawieranie związku małżeńskiego od 14. roku życia za zgodą rodziców. Zwolennicy zmian podkreślają, że to historyczna decyzja dla kraju.

Zakaz małżeństw dzieci

Nowe prawo przewiduje, że minimalnym wiekiem do zawarcia małżeństwa będzie 18. rok życia. Zakłada także ochronę praw i szans rozwoju dla nieletnich. By przepisy stały się obowiązującym prawem, musi je jeszcze podpisać prezydent Gustavo Petro. Przed głosowaniem, jak pisze "Guardian", trwała pięciogodzinna, gorąca debata nad projektem.

- Nie chcemy obserwować nadal systematycznej przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci. Kolumbia tworzy historię - powiedziała członkini kongresu Jennifer Pedraza z partii Dignidad y Compromiso i współautorka projektu ustawy. - To świetna wiadomość, nie tylko dla Kolumbii, pod względem poszanowania praw chłopców i dziewcząt, ale i dla świata. Dzieciństwo jest ważne, musimy je chronić i troszczyć się o nie - dodała.

Małżeństwa dzieci w Kolumbii i na świecie

UNICEF podkreśla, że problem zawierania małżeństw przez dzieci jest szeroko rozpowszechniony na świecie i dotyczy około 12 mln dziewcząt rocznie. Liczby takich małżeństw jednak spadają - jeszcze dziesięć lat temu co czwarta kobieta w wieku 20-24 lat wzięła ślub, gdy była dzieckiem, a obecnie dotyczy to co piątej kobiety.