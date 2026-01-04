Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Relacja reportera "Faktów" z Kolumbii. "Było słychać okrzyki trzymilionowej diaspory Wenezuelczyków"

Relacja Macieja Worocha z Kolumbii
Relacja Macieja Worocha z Kolumbii
Źródło: TVN24
Maciej Woroch opowiedział w "Faktach po Faktach" o nastrojach Wenezuelczyków, mieszkających w Kolumbii, po uprowadzeniu przez Stany Zjednoczone Nicolasa Maduro. Jak mówił reporter "Faktów", mieszkańcy są podzieleni. Część z nich świętowała, część z dystansem patrzy na to, co wydarzyło się w sobotę.

Reporter "Faktów" Maciej Woroch przebywa obecnie w Kolumbii. Dziennikarz, który był gościem Grzegorza Kajdanowicza w "Faktach po Faktach", opowiedział, jak wyglądają nastroje wśród Wenezuelczyków, mieszkających w Kolumbii.

- W Kolumbii słychać z jednej strony okrzyki radości niemal trzymilionowej diaspory Wenezuelczyków - imigrantów i uchodźców, którzy znaleźli schronienie. Świętowali z kartkami "Dziękujemy Donaldowi Trumpowi" i mówili, że teraz wierzą w to najmocniej, że w końcu przyjdzie czas, że ich kraj stanie się demokratyczny. Mówią ojczyzna albo śmierć. Czekają, bo nie wiedzą jak najbliższe godziny ułożą polityczno-dyplomatyczne puzzle - powiedział Maciej Woroch.

Dodał, że "z drugiej strony są tacy, którzy stoją z boku tych demonstracji i z pewnym niepokojem przyglądają się temu, co mówią ci entuzjaści, przypominając, że sytuacja w kraju od dawna nie była dobra, i że reżim nie powiedział jeszcze ostatniego słowa".

Dziennikarz przywołał wydarzenia sprzed dokładnie 36 lat, gdy 3 stycznia 1990 roku Amerykanie aresztowali generała Noriegę w Panamie.

Podkreślił, że "w Ameryce Południowej pojawiają się obawy, jakie mogą być konsekwencje takich działań Donalda Trumpa. Część przywódców jest skrajnie podzielona, jak chociażby prezydent Argentyny popierający amerykańskiego prezydenta, czy prezydent Kolumbii, który z jednej strony flirtuje z Amerykanami, a z drugiej nie chciałby, żeby zniknął Maduro i teraz znajduje się w trudnej sytuacji.

OGLĄDAJ: Oglądaj "W kuluarach" w TVN24 i TVN24+
04 2000 w kuluarach cl-0003

Oglądaj "W kuluarach" w TVN24 i TVN24+
NA ŻYWO

04 2000 w kuluarach cl-0003
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
KolumbiaWenezuela
Czytaj także:
imageTitle
Djoković opuszcza Związek Zawodowych Tenisistów. Wydał oświadczenie
EUROSPORT
Ludzie oddali hołd ofiarom pożaru w barze Le Constellation w Crans-Montana w Szwajcarii
Wszystkie ofiary pożaru zidentyfikowane. Najnowsze informacje
Świat
imageTitle
Mistrz pozostał mistrzem. A jak poszło komentatorom Eurosportu?
EUROSPORT
imageTitle
Zieliński otworzył koncert Interu. Polak z pięknym golem
EUROSPORT
Ludzie jadą motocyklem obok muralu przedstawiającego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w Caracas
Te kraje krytykują działania USA w Wenezueli. Wydano komunikat
Świat
Zimowy paraliż i bardzo obfite opady śniegu w Ustce
Czerwone alarmy nadal w mocy. Gdzie należy zachować ostrożność
METEO
imageTitle
Wściekły Granerud uderzył w Austriaków. "Życzę im wszystkiego najgorszego"
EUROSPORT
imageTitle
Pech pogrzebał marzenia Polaków w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Ostatni raz tyle śniegu w stolicy było ponad 10 lat temu
METEO
imageTitle
Manchester City wypuścił wygraną. Podwójna radość w Londynie
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Mało mowy o demokracji". Co stanie się z Wenezuelą?
Polska
imageTitle
15-letni fenomen. Może namieszać na igrzyskach
EUROSPORT
imageTitle
Szalony mecz w Anglii. Cudowny gol pogrążył mistrzów
EUROSPORT
Wilhelm Skropke z mrówkojadem olbrzymim, lata 30. XX wieku
Oddawali życie zwierzętom, są bezimienni. Na tropie dawnych pracowników zoo
Tamara Barriga
Mroźna noc
Noc z trzaskającym mrozem i zawiejami śnieżnymi
METEO
Nicolas Maduro i Cilia Flores
"Cilita" działała za kulisami. "Bystrzejsza i sprytniejsza" od męża
Kamila Grenczyn
Kuba, Hawana
Rubio wskazał państwo, które może stać się "kolejnym celem" USA
Świat
GettyImages-2210774552
Żona doradcy Trumpa napisała o Grenlandii. Zareagował ambasador
Świat
imageTitle
Real kapitalnie odpowiedział Barcelonie. Hat-trick wychowanka
EUROSPORT
IMG_0960-0001
Tak wygląda zamieć niska. Nagranie
METEO
imageTitle
Odnaleziono ciało Fernando Martina
EUROSPORT
Elisabeth Wiese
Dzieci, w tym jej wnuk, trafiały do pieca lub do rzeki
Tamara Barriga
imageTitle
Pierwszy wpis Joshuy po tragicznym wypadku
EUROSPORT
Delcy Rodriguez
Tym "zaimponowała administracji Trumpa". Utrzyma się przy władzy?
Świat
Śnieg
Zima nie daje za wygraną. Czeka nas nowa dostawa śniegu
METEO
cnn-bezbelek-0010
Dwa ciała i płaczące dzieci. Tajemnicze morderstwo w Ohio
Świat
imageTitle
Znalazł martwego kolegę w pokoju hotelowym. "Szok i panika"
EUROSPORT
imageTitle
Chwila prawdy Huberta Hurkacza. "Czuję się w pełni sił"
EUROSPORT
Weszli na zamarznięte Morskie Oko
Weszli na Morskie Oko. "Aż mnie zmroziło"
Kraków
Kamiński komentuje aresztowanie Maduro. "Wpis obrzydliwy". W dodatku fejk
FAŁSZKamiński o aresztowaniu Maduro. "Przekroczenie granic". W dodatku fejk
Michał Istel

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica