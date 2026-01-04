Relacja Macieja Worocha z Kolumbii Źródło: TVN24

Reporter "Faktów" Maciej Woroch przebywa obecnie w Kolumbii. Dziennikarz, który był gościem Grzegorza Kajdanowicza w "Faktach po Faktach", opowiedział, jak wyglądają nastroje wśród Wenezuelczyków, mieszkających w Kolumbii.

- W Kolumbii słychać z jednej strony okrzyki radości niemal trzymilionowej diaspory Wenezuelczyków - imigrantów i uchodźców, którzy znaleźli schronienie. Świętowali z kartkami "Dziękujemy Donaldowi Trumpowi" i mówili, że teraz wierzą w to najmocniej, że w końcu przyjdzie czas, że ich kraj stanie się demokratyczny. Mówią ojczyzna albo śmierć. Czekają, bo nie wiedzą jak najbliższe godziny ułożą polityczno-dyplomatyczne puzzle - powiedział Maciej Woroch.

Dodał, że "z drugiej strony są tacy, którzy stoją z boku tych demonstracji i z pewnym niepokojem przyglądają się temu, co mówią ci entuzjaści, przypominając, że sytuacja w kraju od dawna nie była dobra, i że reżim nie powiedział jeszcze ostatniego słowa".

Dziennikarz przywołał wydarzenia sprzed dokładnie 36 lat, gdy 3 stycznia 1990 roku Amerykanie aresztowali generała Noriegę w Panamie.

Podkreślił, że "w Ameryce Południowej pojawiają się obawy, jakie mogą być konsekwencje takich działań Donalda Trumpa. Część przywódców jest skrajnie podzielona, jak chociażby prezydent Argentyny popierający amerykańskiego prezydenta, czy prezydent Kolumbii, który z jednej strony flirtuje z Amerykanami, a z drugiej nie chciałby, żeby zniknął Maduro i teraz znajduje się w trudnej sytuacji.

