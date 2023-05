Od niemal miesiąca szukają czwórki dzieci. Znaleźli kilka przedmiotów

Służby ratunkowe, policjanci i kolumbijska armia uczestniczą w poszukiwaniach dzieci zaginionych po wypadku samolotu, którym podróżowały z trzema dorosłymi. W trakcie poszukiwań znajdowane są przedmioty należące prawdopodobnie do zaginionych dzieci.

Ekipy ratownicze, w skład których wchodzą policjanci i żołnierze armii Kolumbii , znalazły w amazońskiej dżungli rzeczy należące do poszukiwanych od 1 maja zaginionych dzieci.

Jak poinformowała w komunikacie kolumbijska armia, w dalszym ciągu istnieją szanse na odnalezienie rodzeństwa w wieku 13, 9, 4 lat i liczącego 18 miesięcy niemowlęcia, gdyż w trakcie poszukiwań znajdowane są przedmioty należące prawdopodobnie do zaginionych dzieci.

"Wśród znalezionych przedmiotów są pieluchy, buty sportowe, akcesoria do telefonu komórkowego, nakrętka do butelki i ręcznik, które mogły należeć do dzieci" - przekazała w środowym komunikacie kolumbijska armia.