Świat Ciała na parkingu i płonące samochody. Rosja zaatakowała biurowiec Oprac. Kuba Koprzywa |

Atak Rosji na biurowiec w Kijowie (25.09.2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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"Według wstępnych informacji na parkingu przy budynku biurowym, w który uderzył dron bezzałogowy, płoną samochody, a znaleziono tam ciała trzech ofiar. Siedem osób zostało rannych" - napisał w piątek mer Kijowa w komunikatorze Telegram. Po kilkudziesięciu minutach poinformował, że bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do czterech, a pożar został ugaszony. Wśród rannych jest dziecko.

Skutki rosyjskiego ataku na biurowiec w Kijowie (25.09.2026) Źródło zdjęcia: Reuters

Wcześniej ukraińska policja podała, że po uderzeniu rosyjskiego drona w budynek mieszkalny w dzielnicy peczerskiej w Kijowie zginął 14-letni chłopiec, a co najmniej siedmiu innych mieszkańców zostało rannych.

Atak Rosji na Wyższą Radę Sądownictwa

Również w piątek minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha przekazał, że Rosja uderzyła w siedzibę Wyższej Rady Sądownictwa w Kijowie. "Kolejna straszna noc rosyjskiego terroru, w tym z użyciem odrzutowych dronów Shahed. W swoim domu zginęło 14-letnie dziecko, a w Kijowie rannych zostało 20 osób. Tym razem Rosja uderzyła również w siedzibę Wyższej Rady Sądownictwa Ukrainy, będącej częścią ukraińskiego systemu wymiaru sprawiedliwości" - napisał Sybiha na platformie X.

"Te zbrodnie nie pozostaną bezkarne (...) Lekceważenie przez Rosję wymiaru sprawiedliwości nie oznacza, że nie powinna ponieść odpowiedzialności. Powinna i poniesie ją" - zaznaczył.

Another terrible night of Russian terror, including jet-powered Shahed drones.



A 14-year-old child was killed in his home, and 20 people were injured in Kyiv.



This time Russia also struck the headquarters of Ukraine’s High Council of Justice, a part of the country’s justice… pic.twitter.com/LZQ7JKTOOx — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 25, 2026 Rozwiń

Sybiha podkreślił, że można to osiągnąć tylko dzięki dalszemu wsparciu ze strony partnerów Ukrainy - większej liczbie pocisków przechwytujących, zaostrzeniu sankcji i utrzymywaniu presji na Rosję.

Kijów od nocy jest atakowany przez rosyjskie drony odrzutowe. W ciągu ostatniej doby alarm uruchamiany był już kilka razy.