Kim Dzong Un pancernym pociągiem przybył do Pekinu

Kluczowe fakty: Kim Dzong Un przybył do Pekinu, gdzie weźmie udział w paradzie wojskowej obok m.in. Xi Jinpinga i Władimira Putina.

Kim rzadko wyrusza w zagraniczne podróże, najczęściej wybiera przy tym słynny opancerzony, ciemnozielony pociąg.

Pancerny pociąg Kim Dzong Una dotarł we wtorek do Pekinu - podaje Reuters. Niedługo później widziano kolumnę pojazdów opuszczającą stację kolejową, na czele której powiewała północnokoreańska flaga.

Przywódca Korei Północnej wyruszył w podróż do Chin w poniedziałek. Granicę koreańsko-chińską przekroczył we wtorek nad ranem. Państwowa agencja informacyjna KCNA opublikowała wtedy zdjęcie wykonane wewnątrz pociągu w czasie podróży.

Kim Dzong Un podczas podróży do Chin (1 września 2025) Źródło: PAP/EPA/KCNA

Parada wojskowa w Pekinie

W środę w Pekinie odbędzie się wielka parada wojskowa, która upamiętni zakończenie II wojny światowej po formalnej kapitulacji Japonii. Weźmie w niej udział pond 20 światowych przywódców, oprócz przywódcy Chin Xi Jinpinga i Kim Dzon Una będzie to także m.in. Władimir Putin, prezydent Iranu Masud Pezeszkian, alei i premier Słowacji Robert Fico oraz prezydent Serbii Aleksandar Vucic.

BBC zauważa, że przywódca Korei pojawi się na paradzie pierwszy raz od 1959 roku. Kim ostatni raz był w Chinach w 2019 roku, z okazji 70. rocznicy relacji dyplomatycznych obu krajów.

Pociąg Kim Dzong Una - co wiadomo?

Kim Dzong Un rzadko opuszcza granice swojego kraju. Podczas podróży wybiera przeważnie właśnie ten opancerzony, ciemnozielony pociąg. Maszyna stała się, jak zauważa CNN, "symbolem dynastii Kimów i ich odizolowanego kraju". Odkąd został przywódcą Korei Północnej w 2011 roku, korzystał z niego podczas podróży do Chin, Wietnamu i Rosji.

Pociąg Kim Dzong Una (zdjęcie z kwietnia 2019 roku) Źródło: Kyodo/Getty Images via CNN Newsource

Informacje na temat pociągu pochodzą głównie z doniesień medialnych, wypowiedzi osób, które miały okazję znaleźć się wewnątrz, oraz rzadko pokazywanych przez państwowe północnokoreańskie media materiałów. W 2019 roku agencja Reutera opisywała, że ma on 21 wagonów, w których znajdują się sale konferencyjne, kabiny do spania oraz jadalnie. Wewnątrz znaleźć można m.in. skórzane fotele, telewizory, a okna przysłaniają zasłony, jak wynika z materiałów pokazanych wówczas przez północnokoreańską telewizję.

Prędkość, jaką może osiągnąć, jest dużo niższa niż ta osiągana przez dzisiejsze nowoczesne pociągi. Szacuje się, że na północnokoreańskich torach maksymalna prędkość wynosi ledwie 45 km na godzinę, na chińskich - około 80 km na godzinę - w dużej mierze za sprawą ciężaru kuloodpornych ścian we wszystkich wagonach.

Podczas swojej ostatniej zagranicznej podróży - do Rosji w 2023 roku - Kim także jechał pociągiem. Na udostępnionych wtedy zdjęciach było widać m.in. wypolerowane drewniane podłogi i bogato zdobione białe drzwi, przypomina CNN.

Tradycję podróżowania pociągiem zapoczątkował dziadek Kima, Kim Ir Sen. Jego ojciec, Kim Dzong Il, także podróżował pociągiem, ponieważ miał bać się latania samolotami. Co ciekawe, według doniesień zmarł na atak serca właśnie podczas podróży pociągiem.

Nie jest jasne ile dokładnie pociągów było dotąd używane przez północnokoreańskie władze. Południowokoreański ekspert ds. transportu w Korei Północnej Ahn Byung-min ocenił, że korzystano z kilku pociągów ze względów bezpieczeństwa. Jego zdaniem każdy taki pociąg liczy 10-15 wagonów, w których podróżują też ochroniarze i personel medyczny.