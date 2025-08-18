Kiedy spotkanie Zełenski-Putin? Kanclerz Niemiec o szczegółach

Merz: nie wiadomo, czy Putin "będzie miał odwagę" spotkać się z Zełenskim Źródło: TVN24

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz w czasie wystąpienia po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Białym Domu podkreślił, że europejscy przywódcy przybyli do Waszyngtonu, aby wesprzeć prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

- Mieliśmy bardzo otwartą rozmowę z prezydentem Trumpem. Uzgodnienia były prowadzone we wcześniejszych dniach, a dzisiaj były kontynuowane. Rozmowy były prowadzone w czterech obszarach. Po pierwsze: prawdziwe negocjacje mogą być prowadzone tylko na szczycie, w którym będzie uczestniczyła Ukraina - powiedział Friedrich Merz.

Kanclerz wyraził wątpliwość, "czy rosyjski prezydent będzie miał odwagę przybyć szczyt" z Wołodymyrem Zełenskim. - Tego nie wiemy, dlatego musimy przekonać odpowiednio wszystkich - dodał. Merz poinformował, że spotkanie Putina z Zełenskim może się odbyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Merz: nie ma mowy o oddawaniu terenu Ukrainy

- Nie ma mowy o oddawaniu terenu. Żądania Rosji mogą dotyczyć ewentualnie oddania obszaru Donbasu, ale nie na takim terenie, jakby USA musiały zrezygnować z Florydy - porównał. - Suwerenne państwo nie może się na coś takiego zadecydować - dodał.

Kanclerz przyznał, że europejscy liderzy z radością przyjęli propozycję udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. - Ten temat wymagał długiej dyskusji. Stany Zjednoczone są gotowe udzielić gwarancji i je koordynować - stwierdził.

Merz zapowiedział, że w najbliższych dniach i tygodniach europejskie kraje będą ściśle współpracować i się spotykać. Poinformował, że we wtorek odbędzie się wideokonferencja z udziałem 32 państw, "które są gotowe pomagać Ukrainie".

Kanclerz zapowiedział również zorganizowanie specjalnego szczytu Rady Unii Europejskiej.

