Świat

Kiedy spotkanie Zełenski-Putin? Kanclerz Niemiec o szczegółach

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Merz: nie wiadomo, czy Putin "będzie miał odwagę" spotkać się z Zełenskim
Źródło: TVN24
Spotkanie Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim może się odbyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni - powiedział kanclerz Niemiec Friedrich Merz po spotkaniu europejskich przywódców z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz w czasie wystąpienia po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Białym Domu podkreślił, że europejscy przywódcy przybyli do Waszyngtonu, aby wesprzeć prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

- Mieliśmy bardzo otwartą rozmowę z prezydentem Trumpem. Uzgodnienia były prowadzone we wcześniejszych dniach, a dzisiaj były kontynuowane. Rozmowy były prowadzone w czterech obszarach. Po pierwsze: prawdziwe negocjacje mogą być prowadzone tylko na szczycie, w którym będzie uczestniczyła Ukraina - powiedział Friedrich Merz.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Donald Trump po rozmowie z Władimirem Putinem. "Rozpocząłem przygotowania"

Kanclerz wyraził wątpliwość, "czy rosyjski prezydent będzie miał odwagę przybyć szczyt" z Wołodymyrem Zełenskim. - Tego nie wiemy, dlatego musimy przekonać odpowiednio wszystkich - dodał. Merz poinformował, że spotkanie Putina z Zełenskim może się odbyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

TVN24 Clean_20250819003838_aac_h264_microsoft_720_5000kbps
Merz: prawdziwy szczyt jest możliwy wyłącznie z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego
Źródło: TVN24

Merz: nie ma mowy o oddawaniu terenu Ukrainy

- Nie ma mowy o oddawaniu terenu. Żądania Rosji mogą dotyczyć ewentualnie oddania obszaru Donbasu, ale nie na takim terenie, jakby USA musiały zrezygnować z Florydy - porównał. - Suwerenne państwo nie może się na coś takiego zadecydować - dodał.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Źródło: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Kanclerz przyznał, że europejscy liderzy z radością przyjęli propozycję udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. - Ten temat wymagał długiej dyskusji. Stany Zjednoczone są gotowe udzielić gwarancji i je koordynować - stwierdził.

Merz zapowiedział, że w najbliższych dniach i tygodniach europejskie kraje będą ściśle współpracować i się spotykać. Poinformował, że we wtorek odbędzie się wideokonferencja z udziałem 32 państw, "które są gotowe pomagać Ukrainie".

Kanclerz zapowiedział również zorganizowanie specjalnego szczytu Rady Unii Europejskiej.

Trump i liderzy

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Niemcy USA Friedrich Merz Władimir Putin Donald Trump Wołodymyr Zełenski
