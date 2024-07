Kenijska policja aresztowała mężczyznę, który miał się przyznać do zabójstwa 42 kobiet. - Mamy do czynienia z seryjnym zabójcą, psychopatycznym seryjnym zabójcą, który nie ma szacunku dla ludzkiego życia - mówi szef tamtejszych śledczych, cytowany przez media.

33-letni ​​Collins Jumaisi Khalusha został aresztowany w poniedziałek w Soweto, na wschód od stolicy kraju - Nairobi. Do zatrzymania doszło ok. godz. 3:00 czasu lokalnego, przed klubem, do którego udał się, aby obejrzeć finał piłkarskiego Euro 2024 - pisze CNN, powołując się na dyrektora ds. dochodzeń kryminalnych Kenii, Mohameda Amina. Według tej samej relacji zatrzymany miał zaprowadzić funkcjonariuszy do wynajętego przez siebie jednopokojowego domu, który znajduje się około 100 metrów od miejsca zbrodni. Znaleziono tam maczetę, 12 nylonowych worków, parę przemysłowych rękawic gumowych, dysk twardy i osiem smartfonów. "Podczas przesłuchania podejrzany przyznał się do zwabienia, zabicia i pozbycia się na wysypisku śmieci ciał 42 kobiet; wszystkie zamordowane zostały w okresie od 2022 roku do czwartku 11 lipca 2024" - cytuje śledczego amerykańska stacja. Jego pierwszą ofiarą miała być żona.