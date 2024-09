W wyniku pożaru, jaki w nocy z czwartku na piątek wybuchł w internacie Hillside Endarasha Academy w Kenii, zginęło co najmniej 17 dzieci. Służby podejrzewają, że liczba ofiar może się zwiększyć. Prezydent kraju William Ruto zapowiedział pociągnięcie do odpowiedzialności winnych i pomoc rodzinom pokrzywdzonych.

W czwartek późnym wieczorem wybuchł pożar w budynkach prywatnej szkoły podstawowej z internatem w środkowej Kenii. Zgodnie z ustaleniami policji w placówce przebywało wówczas około 150 uczniów. Drewniana konstrukcja większości zabudowań Hillside Endarasha Academy sprawiła, że ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko – wskazuje BBC, powołując się na relacje miejscowych dziennikarzy. Jak informuje portal, w wyniku pożaru zginęło co najmniej 17 dzieci. - Ciała znalezione na miejscu zdarzenia były spalone do tego stopnia, że nie można ich było rozpoznać - przekazała cytowana przez "Le Monde" Resila Onyango, rzeczniczka kenijskiej policji. Kobieta dodała, że po przeszukaniu zgliszczy szkoły liczba ofiar może się zwiększyć. Zaznaczyła też, że w wyniku pożaru do szpitala trafiło kolejnych kilkanaścioro dzieci, a część z nich odniosła "poważne obrażenia".