Media: w Ałmaty słychać strzały, trwają grabieże

Utrzymuje się trudna sytuacja w Ałmaty, największym mieście Kazachstanu. Media, powołując się na świadków, informują, że w centrum nadal dochodzi do strzelaniny i wciąż trwają grabieże.

W Ałmaty zamknięto dojazd na plac Republiki, który był w ostatnim czasie centrum protestów. Korespondenci kazachskiego oddziału Radia Swoboda widzieli w okolicy placu ciała co najmniej trzech osób.

Prezydent każe strzelać do "terrorystów" bez ostrzeżenia

W Kazachstanie doszło do gwałtownych protestów STR/PAP/EPA

Prezydent Kasym-Żomart Tokajew w przemówieniu do narodu oznajmił w piątek, że Almaty zostało zaatakowane "przez 20 tysięcy bojowników", w tym rzekomo przeszkolonych za granicą. Dodał, że kazał strzelać do "terrorystów" bez ostrzeżenia. Oskarżył przy tym "tak zwane niezależne media i zagranicznych działaczy, dalekich od rdzennych interesów naszego wielokulturowego narodu" o przyczynienie się do tragedii w jego kraju.