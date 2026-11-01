Katastrofa samolotu na Florydzie
Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) i Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) poinformowały, że władze prowadzą dochodzenie w sprawie katastrofy.
Według FAA, samolot leciał na Bahamy z międzynarodowego lotniska Austin-Bergstrom. Na pokładzie było dziewięć osób.
Jak podała CNN, miejsce katastrofy znajduje się około 6,5 kilometra na południe od lotniska w West Palm Beach.
Portal zauważył, że prezydent Donald Trump był w niedzielę w West Palm Beach, ale odleciał na pokładzie Air Force One nieco ponad godzinę przed katastrofą.
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Źródło: PAP