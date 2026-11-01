Świat Katastrofa samolotu na Florydzie Oprac. Aleksandra Sapeta |

Palm Beach, USA

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Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) i Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) poinformowały, że władze prowadzą dochodzenie w sprawie katastrofy.

Według FAA, samolot leciał na Bahamy z międzynarodowego lotniska Austin-Bergstrom. Na pokładzie było dziewięć osób.

Jak podała CNN, miejsce katastrofy znajduje się około 6,5 kilometra na południe od lotniska w West Palm Beach.

Portal zauważył, że prezydent Donald Trump był w niedzielę w West Palm Beach, ale odleciał na pokładzie Air Force One nieco ponad godzinę przed katastrofą.

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