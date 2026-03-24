Świat

Piloci zginęli, stewardesa przeżyła. Ekspert zwrócił uwagę na ważny element

Służby na miejscu katastrofy na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku
Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved, TVN24
Stewardesa przeżyła katastrofę na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku, mimo że siła uderzenia wyrzuciła ją z samolotu na odległość ponad stu metrów. O Solange Tremblay pracującej na pokładzie podczas tragicznego rejsu Air Canada Express pisze wiele mediów.

"Totalny cud" - tak Sarah Lepine, córka stewardesy, określiła to, co się wydarzyło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jej matka Solange Tremblay ma liczne złamania i będzie musiała przejść operację, ale poza tym czuje się dobrze - poinformowała w rozmowie z TVA Nouvelles.

Tremblay siedziała za pilotami przypięta pasami, gdy samolot Air Canada Express zderzył się na pasie startowym z wozem strażackim. W wyniku zderzenia kobieta wraz z fotelem wypadła z samolotu, siła uderzenia wyrzuciła ją na odległość ponad sto metrów od maszyny - wynika z relacji córki. - Kiedy ją znaleźli, wciąż była przypięta pasami. Miała anioła stróża, który nad nią czuwał. Mogło skończyć się o wiele gorzej - powiedziała Lepine.

Z profilu Tremblay w mediach społecznościowych wynika, że była stewardesą regionalnego przewoźnika Air Canada Jazz od 26 lat. Linie te obsługują krótkodystansowe loty pod szyldem Air Canada Express.

Ekspert zwraca uwagę na fotel

Ekspert ds. bezpieczeństwa lotniczego Jeff Guzzetti stwierdził, że siedzenie stewardesy to "bardzo solidny fotel". - Został zaprojektowany tak, aby wytrzymać prawdopodobnie większe obciążenia niż fotele pasażerskie, ponieważ stewardesa ma do odegrania ważną rolę, w razie katastrofy musi pomóc pasażerom wydostać się z samolotu - stwierdził ekspert, którego cytuje portal telewizji KGNS.

W nocy z niedzieli na poniedziałek samolot pasażerski linii Air Canada Express w trakcie lądowania uderzył w wóz strażacki na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku. Zginęło dwóch pilotów, a 41 osób trafiło do szpitala.

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: TVA Nouvelles, KGNS, The Guardian, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLGA FEDOROVA

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica