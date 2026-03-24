Piloci zginęli, stewardesa przeżyła. Ekspert zwrócił uwagę na ważny element

Nowy Jork. Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym

"Totalny cud" - tak Sarah Lepine, córka stewardesy, określiła to, co się wydarzyło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jej matka Solange Tremblay ma liczne złamania i będzie musiała przejść operację, ale poza tym czuje się dobrze - poinformowała w rozmowie z TVA Nouvelles.

Tremblay siedziała za pilotami przypięta pasami, gdy samolot Air Canada Express zderzył się na pasie startowym z wozem strażackim. W wyniku zderzenia kobieta wraz z fotelem wypadła z samolotu, siła uderzenia wyrzuciła ją na odległość ponad sto metrów od maszyny - wynika z relacji córki. - Kiedy ją znaleźli, wciąż była przypięta pasami. Miała anioła stróża, który nad nią czuwał. Mogło skończyć się o wiele gorzej - powiedziała Lepine.

Z profilu Tremblay w mediach społecznościowych wynika, że była stewardesą regionalnego przewoźnika Air Canada Jazz od 26 lat. Linie te obsługują krótkodystansowe loty pod szyldem Air Canada Express.

‘MIRACLE SURVIVAL’: Flight Attendant Ejected 100+ Meters Still Strapped In — Survives Deadly LaGuardia Crash.



Ekspert zwraca uwagę na fotel

Ekspert ds. bezpieczeństwa lotniczego Jeff Guzzetti stwierdził, że siedzenie stewardesy to "bardzo solidny fotel". - Został zaprojektowany tak, aby wytrzymać prawdopodobnie większe obciążenia niż fotele pasażerskie, ponieważ stewardesa ma do odegrania ważną rolę, w razie katastrofy musi pomóc pasażerom wydostać się z samolotu - stwierdził ekspert, którego cytuje portal telewizji KGNS.

W nocy z niedzieli na poniedziałek samolot pasażerski linii Air Canada Express w trakcie lądowania uderzył w wóz strażacki na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku. Zginęło dwóch pilotów, a 41 osób trafiło do szpitala.

Opracował Maciej Wacławik / az