Świat

To była lina. 16 osób nie żyje, 22 ranne

Tragiczny wypadek kolejki Gloria w Lizbonie
Wypadek kolejki Gloria w Lizbonie
Źródło: Reuters
Lizbońska kolejka Gloria, która uległa tragicznemu wykolejeniu na początku września, była wyposażona w nieodpowiednią linę - powiadomiła portugalska telewizja SIC, cytując ustalenia śledczych. "To właśnie przyczyny techniczne, a nie polityczne zaniedbania doprowadziły do wypadku" - przekazał, komentując te doniesienia, burmistrz stolicy Portugalii.
Kluczowe fakty:
  • Kolejkę Gloria po raz pierwszy uruchomiono w 1885 roku i jest jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy Portugalii.
  • Na początku września doszło do tragicznego wypadku - po pęknięciu liny kolejka wypadła z torów i uderzyła w ścianę budynku. Zginęło 16 osób.
  • Portugalska telewizja SIC przekazała nowe informacje w tej sprawie.

Kolejka linowo-terenowa Gloria, w wypadku której 3 września zginęło 16 osób, była wyposażona w linę nośną nieprzystosowaną do transportu pasażerów - poinformowały portugalskie media, powołując się na ustalenia śledczych prowadzących dochodzenie.

Wiadomość tę przekazała portugalska telewizja SIC, wskazując, że jej wiedza opiera się na dowodach zebranych przez członków państwowej komisji do spraw badania wypadków lotniczych i kolejowych (GPIAFF).

Inspektorzy wyjaśnili, że mimo częstych kontroli Glorii osoby kontrolujące stan pojazdu nie wiedziały, że lina, po której porusza się kolejka, nie miała wymaganego certyfikatu.

Tragiczny wypadek kolejki Gloria w Lizbonie
Tragiczny wypadek kolejki Gloria w Lizbonie
Źródło: PAP/EPA/MIGUEL A. LOPES

Z ustaleń śledczych wynika, że niewłaściwą linę zainstalowano już w grudniu 2022 roku. Wprawdzie operator kolejki, spółka Carris, przyznał, że wymieniona lina była tańsza, ale utrzymywał dotychczas, że spełniała wszystkie wymagane normy, a Gloria była bezpieczna.

Katastrofa kolejki w Lizbonie

W wieczornym oświadczeniu burmistrz Lizbony Carlos Moedas powiedział, powołując się na ujawnione wyniki śledztwa, że "to właśnie przyczyny techniczne, a nie polityczne zaniedbania, jak sugerowano" doprowadziły do wypadku Glorii.

Wcześniej już dziennik "Pagina Um" pisał, że lizbońska kolejka linowo-terenowa Gloria miała od 2022 roku mniej wytrzymałą linę nośną z powodu oszczędności wprowadzonych przez spółkę Carris.

Nowe ustalenia po tragicznym wypadku kolejki
Nowe ustalenia po tragicznym wypadku kolejki

3 września, w wyniku pęknięcia liny, przy prędkości 60 km/h kolejka wypadła z szyn i uderzyła w ścianę pobliskiego budynku na lizbońskiej starówce. Pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu. W wypadku zginęło 16 osób, a 22 zostały ranne.

Autorka/Autor: ms/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MIGUEL A. LOPES

PortugaliaWypadekKolej
