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Świat

Karol Nawrocki trenował boks z filipińskim pięściarzem Mannym Pacquiao

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Trening Karola Nawrockiego z Mannym Pacquiao
Politycy o udziale Karola Nawrockiego na gali bokserskiej w Koszalinie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Manny Pacquiao
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W trakcie wizyty na Filipinach prezydent Karol Nawrocki zmierzył się w treningu bokserskim z Mannym Pacquiao, wielokrotnym mistrzem świata. Nagranie z tego wydarzenia zostało opublikowane w mediach społecznościowych.

Nagranie ze wspólnego treningu Nawrockiego i Pacquaio opublikował sam Filipińczyk."To był zaszczyt" - napisał o wspólnym treningu z prezydentem Polski.

Prezydent Karol Nawrocki wspomniał o tym spotkaniu we wpisie podsumowującym jego oficjalną wizytę na Filipinach. "Spotkałem się również z byłym senatorem Mannym Pacquiao, który kiedyś walczył w ringu, a dziś walczy z ubóstwem w swoim kraju, kierując powołanym do tego urzędem. To piękny przykład odpowiedzialności za wspólnotę i gotowości służenia innym" - napisał między innymi Nawrocki.

Kim jest Manny Pacquiao

Manny Pacquiao to jeden z najbardziej znanych i utytułowanych pięściarzy. Karierę zakończył w 2021 roku z bilansem 62 zwycięstw, trzech remisów i ośmiu porażek.

Pacquiao dobywał mistrzostwa w wadze muszej, junior piórkowej, junior lekkiej, lekkiej, półśredniej oraz lekkośredniej. Przed przejściem na emeryturę w 2021 roku został jedynym bokserem w historii, który zdobył tytuł mistrza świata w ośmiu różnych kategoriach wagowych, w ciągu czterech dekad (od 1990 do 2020).

Filipińczyk angażował się również w działalność polityczną - w latach 2016-22 był senatorem. W trakcie swojej kadencji wspierał między innymi bezpłatną edukację i przywrócenie kary śmierci. Później bezskutecznie ubiegał się o prezydenturę. Po porażce w wyborach do senatu w 2025 roku ogłosił zakończenie kariery politycznej i powrócił do boksu.

Źródło: PAP
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Tagi:
Karol NawrockiPrezydent RPFilipinyBoks
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