Karol Nawrocki trenował boks z filipińskim pięściarzem Mannym Pacquiao
Nagranie ze wspólnego treningu Nawrockiego i Pacquaio opublikował sam Filipińczyk."To był zaszczyt" - napisał o wspólnym treningu z prezydentem Polski.
Prezydent Karol Nawrocki wspomniał o tym spotkaniu we wpisie podsumowującym jego oficjalną wizytę na Filipinach. "Spotkałem się również z byłym senatorem Mannym Pacquiao, który kiedyś walczył w ringu, a dziś walczy z ubóstwem w swoim kraju, kierując powołanym do tego urzędem. To piękny przykład odpowiedzialności za wspólnotę i gotowości służenia innym" - napisał między innymi Nawrocki.
Kim jest Manny Pacquiao
Manny Pacquiao to jeden z najbardziej znanych i utytułowanych pięściarzy. Karierę zakończył w 2021 roku z bilansem 62 zwycięstw, trzech remisów i ośmiu porażek.
Pacquiao dobywał mistrzostwa w wadze muszej, junior piórkowej, junior lekkiej, lekkiej, półśredniej oraz lekkośredniej. Przed przejściem na emeryturę w 2021 roku został jedynym bokserem w historii, który zdobył tytuł mistrza świata w ośmiu różnych kategoriach wagowych, w ciągu czterech dekad (od 1990 do 2020).
Filipińczyk angażował się również w działalność polityczną - w latach 2016-22 był senatorem. W trakcie swojej kadencji wspierał między innymi bezpłatną edukację i przywrócenie kary śmierci. Później bezskutecznie ubiegał się o prezydenturę. Po porażce w wyborach do senatu w 2025 roku ogłosił zakończenie kariery politycznej i powrócił do boksu.