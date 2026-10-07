Świat Karol Nawrocki trenował boks z filipińskim pięściarzem Mannym Pacquiao Oprac. Filip Czerwiński |

Politycy o udziale Karola Nawrockiego na gali bokserskiej w Koszalinie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Manny Pacquiao

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Nagranie ze wspólnego treningu Nawrockiego i Pacquaio opublikował sam Filipińczyk."To był zaszczyt" - napisał o wspólnym treningu z prezydentem Polski.

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Prezydent Karol Nawrocki wspomniał o tym spotkaniu we wpisie podsumowującym jego oficjalną wizytę na Filipinach. "Spotkałem się również z byłym senatorem Mannym Pacquiao, który kiedyś walczył w ringu, a dziś walczy z ubóstwem w swoim kraju, kierując powołanym do tego urzędem. To piękny przykład odpowiedzialności za wspólnotę i gotowości służenia innym" - napisał między innymi Nawrocki.

To był dzień ważnych spotkań, rozmów i konkretnych działań na rzecz Polski 🇵🇱



Rozpoczęliśmy od Polsko-Filipińskiego Szczytu Biznesowego IT, gdzie spotkali się przedsiębiorcy, innowatorzy i młodzi twórcy nowych technologii. Polska ma ogromny potencjał, którym chcemy dzielić się… pic.twitter.com/bAQDcO8rUe — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 7, 2026 Rozwiń

Kim jest Manny Pacquiao

Manny Pacquiao to jeden z najbardziej znanych i utytułowanych pięściarzy. Karierę zakończył w 2021 roku z bilansem 62 zwycięstw, trzech remisów i ośmiu porażek.

Pacquiao dobywał mistrzostwa w wadze muszej, junior piórkowej, junior lekkiej, lekkiej, półśredniej oraz lekkośredniej. Przed przejściem na emeryturę w 2021 roku został jedynym bokserem w historii, który zdobył tytuł mistrza świata w ośmiu różnych kategoriach wagowych, w ciągu czterech dekad (od 1990 do 2020).

🥊 Karol Nawrocki stepped into the ring with Manny Pacquiao



During his official visit to the Philippines, the Polish president took part in a boxing workout and sparred with a boxing legend and the only fighter in history to win world titles in eight weight divisions.



Nawrocki… pic.twitter.com/r7TDYVCads — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2026 Rozwiń

Filipińczyk angażował się również w działalność polityczną - w latach 2016-22 był senatorem. W trakcie swojej kadencji wspierał między innymi bezpłatną edukację i przywrócenie kary śmierci. Później bezskutecznie ubiegał się o prezydenturę. Po porażce w wyborach do senatu w 2025 roku ogłosił zakończenie kariery politycznej i powrócił do boksu.

Prezydent Polski i wielokrotny mistrz świata Manny Pacquiao @NawrockiKn @MannyPacquiao pic.twitter.com/W3YZjQY3Nq — Mikołaj Bujak (@mikolaj_bk) October 7, 2026 Rozwiń