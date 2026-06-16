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Świat

Karol Nawrocki spotkał się z ambasadorem USA przy ONZ. Rozmowy o "trudnych prawdach"

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Przydacz o rozmowach Nawrockiego z Trumpem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: x.com/USAmbUN
Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w USA z amerykańskim ambasadorem przy ONZ Mikiem Waltzem. "Rozmawialiśmy o reformach Organizacji Narodów Zjednoczonych i trudnych prawdach koniecznych do wzmocnienia obronności Europy" - przekazał Waltz.

Prezydent Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę wziął udział w gali MMA z okazji urodzin prezydenta Donalda Trumpa. W poniedziałek Nawrocki odwiedził Kapitol, gdzie spotkał się między innymi z liderem republikańskiej większości w Senacie Johnem Thunem.

Tego samego dnia wieczorem Nawrocki spotkał się również z ambasadorem USA w Organizacji Narodów Zjednoczonych Mikiem Waltzem. Po spotkaniu ambasador opublikował na X post ze wspólnym zdjęciem. Nawrocki trzyma na nim książkę Waltza "Hard Truths" (ang. trudne prawdy).

"Miło było spotkać się dziś z prezydentem Polski Karolem Nawrockim, by porozmawiać o reformach Organizacji Narodów Zjednoczonych i trudnych prawdach koniecznych do wzmocnienia obronności Europy" - napisał Waltz.

We wtorek prezydent Nawrocki spotka się z przedstawicielami Polonii w Polskim Centrum Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie. Stan ten zamieszkuje jedno z największych skupisk Polaków w USA.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Karol NawrockiUSAOrganizacja Narodów Zjednoczonych
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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