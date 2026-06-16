Karol Nawrocki spotkał się z ambasadorem USA przy ONZ. Rozmowy o "trudnych prawdach"
Prezydent Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę wziął udział w gali MMA z okazji urodzin prezydenta Donalda Trumpa. W poniedziałek Nawrocki odwiedził Kapitol, gdzie spotkał się między innymi z liderem republikańskiej większości w Senacie Johnem Thunem.
Tego samego dnia wieczorem Nawrocki spotkał się również z ambasadorem USA w Organizacji Narodów Zjednoczonych Mikiem Waltzem. Po spotkaniu ambasador opublikował na X post ze wspólnym zdjęciem. Nawrocki trzyma na nim książkę Waltza "Hard Truths" (ang. trudne prawdy).
"Miło było spotkać się dziś z prezydentem Polski Karolem Nawrockim, by porozmawiać o reformach Organizacji Narodów Zjednoczonych i trudnych prawdach koniecznych do wzmocnienia obronności Europy" - napisał Waltz.
We wtorek prezydent Nawrocki spotka się z przedstawicielami Polonii w Polskim Centrum Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie. Stan ten zamieszkuje jedno z największych skupisk Polaków w USA.