Świat Karol Nawrocki spotkał się z ambasadorem USA przy ONZ. Rozmowy o "trudnych prawdach" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Przydacz o rozmowach Nawrockiego z Trumpem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/USAmbUN

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Prezydent Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę wziął udział w gali MMA z okazji urodzin prezydenta Donalda Trumpa. W poniedziałek Nawrocki odwiedził Kapitol, gdzie spotkał się między innymi z liderem republikańskiej większości w Senacie Johnem Thunem.

Tego samego dnia wieczorem Nawrocki spotkał się również z ambasadorem USA w Organizacji Narodów Zjednoczonych Mikiem Waltzem. Po spotkaniu ambasador opublikował na X post ze wspólnym zdjęciem. Nawrocki trzyma na nim książkę Waltza "Hard Truths" (ang. trudne prawdy).

"Miło było spotkać się dziś z prezydentem Polski Karolem Nawrockim, by porozmawiać o reformach Organizacji Narodów Zjednoczonych i trudnych prawdach koniecznych do wzmocnienia obronności Europy" - napisał Waltz.

Great to see Poland’s President @NawrockiKn today to discuss reforms at the United Nations and the Hard Truths behind the need for Europe to strengthen its defenses. 🇺🇸🇵🇱 pic.twitter.com/unJ3ZRa9fI — Ambassador Mike Waltz (@USAmbUN) June 16, 2026 Rozwiń Źródło: X/Ambassaor Mike Waltz

We wtorek prezydent Nawrocki spotka się z przedstawicielami Polonii w Polskim Centrum Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie. Stan ten zamieszkuje jedno z największych skupisk Polaków w USA.

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