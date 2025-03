Dziwisz porównuje Franciszka z Janem Pawłem II. "Nie schodzi się z krzyża Chrystusa"

"Nie schodzi się z krzyża Chrystusa. Uczy nas tego święty Jan Paweł II" - powiedział w wywiadzie dla włoskiej gazety "La Repubblica" kardynał Stanisław Dziwisz. Osobisty sekretarz Jana Pawła II podkreślił, że polski papież "do końca bez możliwości mówienia, bez sił, służył Kościołowi całym sercem, całą duszą i jasnym umysłem" i jest pewien, że "to samo uczyni papież Franciszek, o którego uzdrowienie modli się cały świat".

Papież Franciszek zmaga się z obustronnym zapaleniem płuc, od 14 lutego przebywa w poliklinice Gemelli. To najdłuższa hospitalizacja w jego pontyfikacie. Choć jego stan jest teraz stabilny to problemy zdrowotne papieża wywołały spekulacje na temat jego możliwej rezygnacji. W środę włoska gazeta "La Repubblica" opublikowała wywiad z kardynałem Stanisławem Dziwiszem , osobistym sekretarzem papieża Jana Pawła II .

"Nie schodzi się z krzyża Chrystusa. Uczy nas tego święty Jan Paweł II. Nie uczynił tego nawet po bardzo ciężkim ataku w 1981 roku, a tym bardziej 24 lata później, gdy choroba zmusiła go do leżenia w łóżku. Do końca bez możliwości mówienia, bez sił, służył Kościołowi całym sercem, całą duszą i jasnym umysłem. Jestem pewien, że to samo uczyni papież Franciszek, o którego uzdrowienie modli się cały świat" - czytamy w wywiadzie.