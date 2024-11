Przedsiębiorca porwany w centrum miasta. Milionowy okup w kryptowalucie

Dean Skurka, kanadyjski właściciel firm z branży kryptowalut został porwany w centrum Toronto. Uwolniono go po wpłaceniu okupu w wysokości miliona dolarów kanadyjskich. - Fundusze i dane klientów pozostają nienaruszone - poinformował Skurka portal CBC.

Dean Skurka jest szefem firmy WonderFi, specjalizującej się w obrocie aktywami cyfrowymi. Jak podaje portal CBC, Kanadyjczyk został zmuszony przez napastników do wejścia do samochodu w śródmieściu Toronto w środę po południu. Porywacze zażądali okupu. Kanadyjczyka wypuszczono po wpłaceniu miliona kanadyjskich dolarów, czyli ponad 2,8 miliona złotych. Wpłaty dokonano cyfrową walutą. Potem wypuszczono go w jednym z parków w zachodniej części stolicy.