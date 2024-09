Kanada negocjuje przystąpienie do paktu AUKUS

Szef kanadyjskiego resortu obrony Kanady Bill Blair poinformował podczas wizyty w Tokio, że władze prowadzą rozmowy na temat dołączenia do drugiego filaru wojskowego paktu AUKUS. To część strategii Ottawy, aby zwiększyć obecność wojskową w rejonie Indo-Pacyfiku.

- Odbyły się ważne rozmowy na temat platform, w których mogłyby uczestniczyć inne kraje, w tym Japonia i my - powiedział Bill Blair, szef kanadyjskiego resortu obrony w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy o ewentualne przystąpienie Kanady do AUKUS. Minister zaznaczył, że choć decyzja nie została jeszcze podjęta, to jest on "dużym optymistą".