Peter Nygard został skazany przez sąd w Toronto na 11 lat więzienia za gwałty na kobietach oraz nieletnich dziewczynach. Kanadyjski magnat z branży mody nie przyznał się do winy, prokuratura przedstawiła jednak w trakcie procesu dokładne opisy zdarzeń na podstawie relacji jego ofiar. Przeciwko Nygardowi toczą się jeszcze postępowania związane z oskarżeniami o zgwałcenie dziesiątek innych kobiet i dziewczynek, między innymi w USA i na Bahamach.

Proces zaczął się pod koniec września ub.r., a w listopadzie ub.r. został on uznany za winnego gwałtów na czterech kobietach i jednej nieletniej (miała 16 lat). Kanadyjski magnat z branży mody na żadnym etapie procesu nie przyznawał się do winy.

Prokuratura przedstawiła jednak dokładne opisy zdarzeń na podstawie m.in. relacji ofiar Nygarda. Nygard wykorzystywał swój status społeczny, by namawiać kobiety do składania mu wizyty. Do wydarzeń dochodziło między rokiem 1980 a 2005 w siedzibie firmy Nygarda w Toronto, gdzie biznesmen miał również swój apartament.