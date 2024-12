Już co 20 zgon w Kanadzie jest następstwem medycznej pomocy w umieraniu (MAID). Ta jest tam legalna od ponad 8 lat. Korzystających z eutanazji i wspomaganego umierania przybywa z każdym rokiem. To przeważnie osoby śmiertelnie chore, najczęściej zmagające się z nowotworami.

Kto korzysta z medycznej pomocy w umieraniu?

Zdecydowaną większość, bo dokładnie 96 proc., korzystających z MAID (z ang. medical assistance in dying) stanowili śmiertelnie chorzy. Na poddanie się eutanazji bądź wspomaganemu umieraniu decydowały się też osoby, u których w najbliższym czasie nie spodziewano się śmierci, ale które zmagały się z poważnymi chorobami przewlekłymi. Najczęstszą podstawą do decyzji o zakończeniu życia był nowotwor. Średni wiek wnioskujących o procedurę MAID to 77 lat.

Medyczna pomoc w umieraniu dostępna jest w Kanadzie dla osób dorosłych, ciężko i nieodwracalnie chorych oraz zdolnych do podjęcia samodzielnej i świadomej decyzji. By móc zakwalifikować się do procedury MAID trzeba też posiadać uprawnienia do pobierania publicznych świadczeń zdrowotnych i złożyć w tej sprawie stosowny wniosek. Ten musi zostać podpisany w obecności niezależnego świadka i oceniony przez dwóch niezależnych od siebie lekarzy. Kanadyjskie władze prowadzą też działania mające na celu rozszerzenie dostępu do MAID dla osób z nieodwracalnymi chorobami psychicznymi.