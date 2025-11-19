Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Dobrzyński: są zatrzymani w sprawie aktów dywersji
Dobrzyński: są zatrzymani w sprawie aktów dywersji
Świat

Kanada ogłasza "plan mobilizacji obronnej". Wielokrotnie zwiększy liczbę rezerwistów

Kanadyjski żołnierz
Ćwiczenia kanadyjskich żołnierzy na kole podbiegunowym
Źródło: NATO
Liczba rezerwistów w Kanadzie ma być zwiększona z 28 tysięcy do 400 tysięcy. Szefowa sztabu generalnego generał Jennie Carignan uważa, że proces ten zajmie od pięciu do dziesięciu lat. Plan zakłada przygotowanie na różne zagrożenia - "od reagowania na katastrofy naturalne (...) po operacje bojowe o wysokiej intensywności na dużą skalę".

Dziennik "The Globe and Mail" napisał we wtorek, że planowana rekrutacja ochotników, którzy po przeszkoleniu dołączą do rezerwistów, ma na celu zwiększenie możliwości interwencji armii zarówno w przypadku katastrof naturalnych, jak i ataków militarnych.

Z kolei dziennik "Ottawa Citizen" informował wcześniej, że wytyczne w tej sprawie zostały podpisane przez gen. Carignan i wiceminister obrony Stefanie Beck w maju tego roku. Wskazano w nich na potrzebę zwiększenia liczby sił rezerwowych z ponad 23,5 tys. obecnie do 100 tys. oraz zwiększenia innych grup rezerwowych z niespełna 4,4 tys. do 300 tys.

Kanada wyposaży swoje wojska w Europie w systemy obrony antyrakietowej i przeciwpancernej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kanada wyposaży swoje wojska w Europie w systemy obrony antyrakietowej i przeciwpancernej

Nad przygotowaniem planu rekrutacji pracuje od czerwca specjalny zespół, którego zadaniem jest też określenie koniecznych zmian legislacyjnych i niezbędnych inwestycji. "Ottawa Citizen" cytował jawne dokumenty, w których Beck i Carignan podkreślały, że plan zwiększenia liczby rezerwistów będzie wymagać wysiłku całego społeczeństwa.

"W celu zapewnienia obrony Kanady przed zagrożeniami, od reagowania na katastrofy naturalne niewymagające znaczących działań po operacje bojowe o wysokiej intensywności na dużą skalę, DMP (Defence Mobilization Plan, plan mobilizacji obronnej – red.) będzie rozwijany tak, by umożliwić odpowiednią w czasie i określoną w skali odpowiedź całego społeczeństwa" - napisano w przywołanym dokumencie. Zalecono w nim konsultacje z sojusznikami, w tym z Finlandią, która "jest uznanym liderem w tej dziedzinie".

Alarmujący raport na temat kanadyjskiej armii

W październiku audytor generalna Karen Hogan przedstawiła parlamentowi raport, w którym podkreśliła, że kanadyjska armia nie rekrutuje i nie szkoli wystarczająco dużej liczby żołnierzy, by sprostać wymogom operacyjnym.

W raporcie zwrócono uwagę, że np. w latach 2022-2025 armia planowała rekrutację ponad 19,7 tys. żołnierzy, ale ostatecznie przyjęto ich 15 tys.

Kanadyjski żołnierz
Kanadyjski żołnierz
Źródło: X/CanadianArmy

Ponadto tylko jeden na 13 chętnych do służby w armii przechodził trening podstawowy, co oznacza, że tysiące zainteresowanych nigdy go nie przeszły. Armia nie zawsze zresztą wiedziała, dlaczego zainteresowani służbą wojskową odpadli w procesie rekrutacji.

W audycie zauważono też, że choć zwiększyła się np. rekrutacja wśród rdzennych mieszkańców Kanady i mniejszości etnicznych, to nadal - wbrew założonym celom - do służby wojskowej przyjmuje się mało kobiet.

Rosja i Chiny chcą wykluczyć Kanadę z wpływów w Arktyce

W Kanadzie nie ma poboru do wojska, a rezerwistami są ochotnicy, którzy służą w wojsku w ograniczonych godzinach. Ponadto rezerwistami są byli żołnierze, którzy deklarują gotowość do służby w razie potrzeby.

Natomiast Finlandia, którą w dokumencie przywołują armia i ministerstwo obrony, ma pobór do wojska i służbę wojskową dla mężczyzn w wieku 18-60 lat, zaś kobiety mogą służyć w wojsku, jeśli się zgłoszą. Po służbie w wojsku żołnierze obojga płci przenoszeni są do rezerwy.

Rząd wykupi zakazaną broń od obywateli i przekaże ją Ukrainie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rząd wykupi zakazaną broń od obywateli i przekaże ją Ukrainie

Kanadyjski think-tank Macdonald-Laurier Institute ostrzegał w raporcie w sierpniu tego roku, że Rosja i Chiny budują strategiczne partnerstwo w Arktyce i chcą wykluczyć kraje zachodnie, w tym Kanadę, z wpływów w tym regionie.

W miniony czwartek Dan Rogers, dyrektor kanadyjskiego wywiadu CSIS (Canadian Security Intelligence Service), przedstawiając w Ottawie zagrożenia dla kraju, wskazywał m.in., że Rosja próbuje kupować kanadyjskie firmy poprzez podstawione europejskie spółki, a Chiny interesują się Arktyką.

Podkreślił, że Chiny starają się w Arktyce zająć strategiczne pozycje, zaś Rosja ma w Arktyce dużą wojskową obecność i jest krajem agresywnym.

"Ottawa Citizen" przypomniał, że w czerwcu tego roku generał brygady Brendan Cook, dyrektor generalny ds. rozwoju sił powietrznych, ostrzegał, że Kanada musi się uzbroić na wypadek możliwej wojny z Chinami lub Rosją. Jego zdaniem do wojny może dojść już w latach 2028–2030. W październiku 2023 r. ówczesny szef sztabu generał Wayne Eyre ostrzegał, że faktyczna wojna z Chinami i Rosją już trwa.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/CanadianArmy

Udostępnij:
TAGI:
Kanada
Czytaj także:
Kierowca potrącił pieszych na chodniku
Celowo wjechał w pieszych. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa
TVN24
Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Księdzu z Sosnowca grozi dożywocie. Zarzuty ciężkiego kalibru, rusza proces
TVN24
Zbigniew Bogucki
Szef kancelarii Nawrockiego: prezydent nie został właściwie poinformowany
TVN24
Doprowadzenie Adama R.
Udusił żonę, ukrył ciało i zgłosił jej zaginięcie. "Emocje były silniejsze niż racjonalne myślenie"
TVN24
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Są pierwsi zatrzymani w sprawie aktów dywersji 
TVN24
Kolizja bmw z lawetą na trasie S8
Zderzenie z lawetą na ekspresówce. "W samochodzie był minister sportu"
WARSZAWA
imageTitle
Przegrał z Curacao walkę o mundial. Zrezygnował z pracy
EUROSPORT
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
"Leżałem w łóżku, gdy woda mnie porwała"
METEO
W jednym z nich miało dojść do zwarcia instalacji elektrycznej
Miało się zacząć od zwarcia w jednym z aut. Spłonęło siedem
TVN24
19 0905 komisja regulaminowa-0018
Kandydatura Siwca z pozytywną opinią komisji
TVN24
Wyciek gazu w Krakowie
Ogień buchał na 20 metrów w górę. Policja o przyczynach
TVN24
tory shutterstock_2212532807_1
Wprowadzono stopień alarmowy CHARLIE. Co się zmieni
TVN24
imageTitle
Presja mobilizuje Polaków. W barażach dotąd szło im dobrze
EUROSPORT
shih tzu
Pół miliona odszkodowania po zastrzeleniu przez policjanta niewidomego i głuchego psa
Radosław Sikorski
Sikorski o aktach dywersji, posłowie PiS wychodzą z sali
TVN24
GettyImages-2235448391
Zakup WhatsAppa i Instagrama nie narusza prawa. Meta wygrywa z rządem
BIZNES
imageTitle
Ronaldo spełnił marzenie. Spotkał się ze swoim politycznym idolem
EUROSPORT
Prezydent Karol Nawrocki i szef MSZ Radosław Sikorski
Sikorski do Nawrockiego: w antyunijnych wypowiedziach nie reprezentuje pan stanowiska Polski
TVN24
Szkoła podstawowa w Gójcu
Uderzył jedną z matek, popchnął dyrektorkę szkoły. Trzy zarzuty dla 39-latka
WARSZAWA
imageTitle
Nie lekceważ kibica. Czesi słono za to zapłacą
EUROSPORT
shutterstock_2292332745
Import owoców morza wstrzymany. "Wyjątkowo karygodne"
BIZNES
Konsulat Generalny Rosji w Gdańsku
Szef MSZ: wycofałem zgodę na funkcjonowanie ostatniego rosyjskiego konsulatu
TVN24
imageTitle
Industria rozpoczyna rundę rewanżową Ligi Mistrzów. Trudne zadanie w Danii
TVN24
Radosław Sikorski
Sikorski o rosyjskiej dywersji: odpowiemy nie tylko dyplomatycznie
TVN24
imageTitle
LeBron James wrócił po kontuzji i od razu przeszedł do historii NBA
EUROSPORT
shutterstock_2515380993
Nowa odsłona programu Mój Prąd już wkrótce
BIZNES
Eminem
Eminem walczy z firmą produkującą akcesoria plażowe
TVN24
Skradzione zdrapki
Ukradli zdrapki za 2000 złotych, potem przyszli odebrać wygraną. A tam niespodzianka
TVN24
Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum
Odmówiła Trumpowi. "Tłumaczyłam mu już kilkukrotnie"
Ukrywał kradzione w szafkach depozytowych
Ukrywał kradzione rzeczy w szafkach depozytowych. Zatrzymał go policjant po służbie
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica