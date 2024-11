Dwudziestoletni Sam Benastick zaginął w październiku w Kolumbii Brytyjskiej po tym, jak wybrał się na górską wyprawę. Poszukiwania turysty przerwano miesiąc temu, gdy temperatury w regionie spadły do blisko -20 stopni Celsjusza. Wczoraj kanadyjskie władze poinformowały o odnalezieniu Benasticka.

Dwóch mężczyzn kierowało się do pracy szlakiem Redfern Lake w Kolumbii Brytyjskiej, kiedy zauważyli człowieka idącego w ich kierunku. Rozpoznali w nim zaginionego Sama Benasticka. Na miejsce przybyła policja, która potwierdziła, że mężczyzna to poszukiwany od ponad pięciu tygodni 20-latek - poinformowała Kanadyjska Królewska Policja Konna (RCMP) w komunikacie na swojej stronie w środę.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Władze nie podały szczegółów na temat stanu jego zdrowia. Właściciel miejscowego zajazdu Mike Reid w rozmowie z kanadyjskim nadawcą CBC mówił, że Benastick "prawie zemdlał", gdy wkładano go do karetki, oraz że był "w ciężkim stanie".