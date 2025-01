Jean-Marie Le Pen nie żyje

Jean-Marie Le Pen, założyciel francuskiej nacjonalistycznej partii Front Narodowy (obecnie to Zjednoczenie Narodowe), zmarł w wieku 96 lat - poinformowała we wtorek agencja AFP. Na francuskiej scenie politycznej był symbolem skrajnej prawicy. Za antysemickie i rasistowskie wypowiedzi kilkukrotnie był karany przez sądy.

Symbol francuskiej skrajnej prawicy

Jean-Marie Le Pen był uznawany za symbol skrajnej prawicy we Francji. Był przeciwnikiem Unii Europejskiej, którą uważał za projekt uzurpujący sobie prawa państwowe. Wielokrotnie publicznie głosił poglądy antysemickie i rasistowskie, co prowadziło do postępowań karnych m.in. za podżeganie do nienawiści rasowej. Kilkakrotnie był za swoje słowa karany.