Pytany, jak Trump zamierza spełnić swoją obietnicę doprowadzenia do zakończenia konfliktu jeszcze jako prezydent-elekt, Vance odparł: - Wygląda to tak, że Trump siada, mówi Rosjanom, Ukraińcom, Europejczykom: musicie ustalić, jak wygląda pokojowe rozwiązanie.

Wypowiedź Vance'a jest jak dotąd najwyraźniejszym szkicem planu zakończenia wojny, jaki przedstawili przedstawiciele kampanii Donalda Trumpa . Trump sam konsekwentnie odmawiał podania szczegółów swojego planu, twierdząc, że jeśli to zrobi, zaprzepaści to jego szanse.

Senator z Ohio dodał, że "Niemcy i inne kraje musiałyby sfinansować odbudowę Ukrainy". Przekonywał też, że "Trumpowi uda się szybko doprowadzić do końca wojny, bo w Rosji się go boją, a w Europie się martwią, bo to, co on mówi, mówi poważnie".