Sztuczna inteligencja pomoże urzędnikom ratusza. Chat GPT wyręczy ich w niektórych zadaniach

Urzędnicy będą korzystać z Chata GPT

Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej lokalnego ratusza wynika, że wszyscy jego pracownicy, których jest około 4 tysięcy, będą mogli używać Chata GPT do m.in. pisania podsumowywań spotkań, przygotowywania bazy do dokumentów, sprawdzania błędów pisowni w dokumentach, doskonalenia i upraszczania języka dokumentów, tak by były bardziej zrozumiałe, tworzenia treści marketingowych i komunikacyjnych oraz wysuwania pomysłów nowych projektów i przepisów możliwych do zrealizowania. Wskazano, że w związku z tym, iż narzędzie zajmie się pracą administracyjną, "personel będzie mógł skupić się na pracy, którą mogą wykonywać jedynie ludzie". Zaznaczono, że do Chata GPT nie będą wprowadzane żadne poufne informacje.