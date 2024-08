W ostatnich miesiącach siły wspierane przez Rosję przeprowadziły liczne ataki na obiekty infrastruktury przemysłowej i transportowej na Zachodzie. Zachodnie państwa nie mają wspólnej strategii wywiadowczej, a Kreml dąży do eskalacji tak bardzo, jak to możliwe bez wywoływania reakcji militarnej - pisze magazyn "Foreign Affairs".

Operacje sabotażowe w Europie

Miesiąc później w Walii w obiekcie należącym do BAE Systems, największej brytyjskiej firmy zbrojeniowej dostarczającej pociski używane przez Ukrainę, doszło do eksplozji. Nie przypisano jej jeszcze oficjalnie działaniom rosyjskiego wywiadu, ale - według autorów artykułu - "jest to ten sam schemat, co w przypadku innych ataków".