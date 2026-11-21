Dziennikarskie śledztwo w sprawie agencji, które mają pomagać twórczyniom i twórcom (zdjęcie ilustracyjne)

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Czyli to nie ona pisze, że kocha? Że właśnie ściąga majtki?

- Nie.

Kto więc pociąga za sznurki?

Z Apoleną Rychlikovą, redaktorką naczelną czeskiego Page Not Found, i Kristiną Bohmer, dziennikarką słowackiego Investigative Center of Jan Kuciak, spotykamy się podczas Breakwater Festival w Gdańsku.

Obie są autorkami międzynarodowego śledztwa poświęconego agencjom zarządzającym kontami na OnlyFans.