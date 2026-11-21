Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś/chciałabyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.
Czyli to nie ona pisze, że kocha? Że właśnie ściąga majtki?
- Nie.
Kto więc pociąga za sznurki?
Z Apoleną Rychlikovą, redaktorką naczelną czeskiego Page Not Found, i Kristiną Bohmer, dziennikarką słowackiego Investigative Center of Jan Kuciak, spotykamy się podczas Breakwater Festival w Gdańsku.
Obie są autorkami międzynarodowego śledztwa poświęconego agencjom zarządzającym kontami na OnlyFans.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak wygląda praca chattera w agencjach zarządzających kontami na OnlyFans.
Jakie techniki manipulacji stosują menedżerowie wobec młodych kobiet.
Jakie zarzuty postawiono znanemu influencerowi w związku z działalnością jego agencji.
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