Hamas zadowolony, Izrael mówi o "hańbie". Reakcje na rezolucję ONZ

Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję, zainicjowaną przez państwa arabskie, a wzywającą do "humanitarnego rozejmu" w konflikcie między Izraelem a palestyńskim Hamasem. Jest to pierwszy dokument przyjęty przez ONZ w reakcji na konflikt.

- To czarny dzień dla ONZ i ludzkości - mówił Erdan i zapewnił, że Izrael będzie w dalszym ciągu używać "wszelkich środków", którymi dysponuje, aby "uwolnić świat od zła, które reprezentuje Hamas" i "sprowadzić zakładników do domu".

"Z zadowoleniem przyjmujemy uchwałę Zgromadzenia Ogólnego ONZ wzywającą do natychmiastowego humanitarnego zawieszenia broni i wzywamy do jej natychmiastowego wdrożenia w celu zapewnienia paliwa i pomocy humanitarnej ludności cywilnej" – napisał w komunikacie Hamas, który sprawuje władzę w Strefie Gazy.

Rezolucja ONZ wzywająca do "humanitarnego rozejmu"

Tekst rezolucji wzywa do "natychmiastowego, trwałego i podtrzymanego rozejmu humanitarnego, prowadzącego do przerwania walk", a także do szanowania zasad prawa międzynarodowego przez wszystkie strony, w tym do ochrony cywilów, szkół i szpitali. Państwa wezwały też do pozwolenia na dostarczenie pomocy humanitarnej.