Protesty w Izraelu. Konstanty Gebert: takiego zamachu na niezależność sądownictwa nie było

W Izraelu trwają protesty w odpowiedzi na wstępne zatwierdzenie przez rządzącą koalicję projektu ustawy ograniczającej uprawnienia nadzorcze Sądu Najwyższego, co zdaniem przeciwników prowadzi kraj ku autorytarnym rządom. Projekt premiera Benjamina Netanjahu zakłada kontrolę polityków nad mianowaniem sędziów, nadanie parlamentowi uprawnień do uchylania decyzji sądów oraz odebranie Sądowi Najwyższemu uprawnień do negowania decyzji rządu.

Gebert: połowa Izraela jest przerażona taką wizją państwa

- Izrael nie ma konstytucji, a więc Sąd Najwyższy jest jedyną instancją, która jest w stanie ograniczyć samowolę rządu. Ta koalicja twierdzi, że skoro suweren tak wybrał, to oni rządzą i mogą zasadniczo robić, co chcą i nie będzie - cytuję - niewybrana kasta sądownicza stała na drodze realizacji woli suwerena. Połowa Izraela jest przerażona taką wizją państwa, w którym nic nie ogranicza samowoli rządzących - mówił.

Gebert: wcześniej nie było tak radykalnej próby zmiany ustroju państwowego

- Co jest charakterystyczne, to jest to, że suweren nie wychodzi na ulicę, żeby domagać się zniesienia niezawisłości sądów. Mimo, że rzeczywiście ta koalicja została wybrana jak najbardziej lege artis w demokratycznych wyborach, ma absolutną większość w Knesecie, to zwolennicy tej koalicji nie wychodzą na ulicę, a wszystkie sondaże jednoznacznie pokazują, że dwie trzecie Izraelczyków jest przeciwnych temu zamachowi na niezawisłość sądownictwa. Dlatego w retoryce koalicji [pojawia się - przyp. red.] "suweren to my", skoro suweren nam powierzył władzę - wyjaśniał.