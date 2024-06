Rośnie napięcie na granicy. Szykują się na "każdy możliwy scenariusz"

Erdogan oskarża Netanjahu

Prezydent Turcji zarzucił premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu , że planuje rozszerzyć wojnę w Strefie Gazy na cały region. Ostrzegł, że doprowadziłoby to do "katastrofy". Ocenił też, że wsparcie Zachodu dla Izraela jest "godne pożałowania".

USA o "prowokacjach Hezbollahu"

Dla Galanta był to drugi dzień wizyty w Waszyngtonie. W poniedziałek spotkał się z przedstawicielami Białego Domu oraz szefem dyplomacji USA Antonym Blinkenem. Jak powiedział we wtorek rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller, Blinken usłyszał od ministra, że Izrael preferuje pokojowe rozwiązanie konfliktu, które umożliwi powrót do domów mieszkańcom ostrzeliwanych przez Hezbollah przygranicznych terenów. Mimo wzrostu napięć i rosnącego ryzyka otwartej wojny Miller stwierdził, że USA wciąż nie radzą swoim obywatelom opuszczenia regionu, jak zrobiły to władze Kanady.