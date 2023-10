Hamas publikuje nagranie. Netanjahu: okrutna psychologiczna propaganda

Hamas publikuje kolejne nagranie z udziałem zakładników. Premier Izraela stwierdził, że klipem tym bojownicy stosują "okrutną psychologiczną propagandę". Według władz izraelskich co najmniej 239 zakładników, zarówno izraelskich, jak i zagranicznych, zostało wziętych do niewoli przez bojowników Hamasu.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu , odnosząc się do filmu opublikowanego przez Hamas, na którym widać zakładniczki, potępił bojowników za prowadzenie „okrutnej psychologicznej propagandy”.

Na nagraniu widać trzy kobiety siedzące obok siebie pod ścianą – jedna z nich wygłasza oświadczenie do Netanjahu, w którym zarzuca premierowi Izraela niezapewnienie ochrony swoim rodakom podczas ataku Hamasu, a także o niepowodzenie w próbach uwolnienia zakładników.

Kobieta wezwała do zawarcia porozumienia, które zapewniłoby zakładnikom powrót do ich domów. – Miałeś nas wszystkich uwolnić. Zobowiązałeś się do uwolnienia nas wszystkich. Zamiast tego ponosimy twoją porażkę polityczną, bezpieczeństwa, wojskową i dyplomatyczną – powiedziała.