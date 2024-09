Wezwanie do "każdego, komu dziś rano pękło serce". Ma być strajk generalny

Przewodniczący federacji izraelskich związków zawodowych Histadrut Arnon Bar-Dawid ogłosił, że w poniedziałek odbędzie się strajk generalny, aby wywrzeć presję na rząd, by ten zawarł porozumienie w sprawie uwolnienia izraelskich zakładników, którzy wciąż są przetrzymywani przez Hamas w Strefie Gazy. Wcześniej o przyłączenie się do strajku zaapelował przywódca izraelskiej opozycji Jair Lapid.

Arnon Bar-Dawid, stojący na czele reprezentującego setki tysięcy osób związku Histadrut, wezwał wszystkich pracowników cywilnych do przyłączenia się do strajku i powiedział, że lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie, stanowiące główny węzeł transportu lotniczego Izraela , będzie zamknięte od poniedziałku od godziny 8 rano.

Bar-David powiedział, że na razie strajk będzie trwał tylko w poniedziałek, ale skrytykował rząd premiera Benjamina Netanjahu za to, że nie udało mu się ocealić izraelskich zakładników. W niedzielę izraelska armia podała, że w tunelu w rejonie Rafah w Strefie Gazy wydobyto i zidentyfikowano ciała sześciorga zakładników, porwanych przez Hamas prawie rok temu.

Przywódca opozycji wzywa do protestu

Wcześniej o przyłącznie się do protestu zaapelował przywódca izraelskiej opozycji Jair Lapid .

Lapid wezwał "każdego Izraelczyka, któremu serce pękło dziś rano", aby przyłączył się w niedzielę do protestu w Tel Awiwie. Zwrócił się także do związku Histadrut oraz właścicieli przedsiębiorstw, aby przyłączyli się do ogólnokrajowego strajku.