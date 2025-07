Zmasowany atak na Ukrainę. Relacja Ołeha Biłeckiego Źródło: TVN24

> Spotkanie ze stroną rosyjską w Turcji zaplanowano na środę - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowie z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

> Celność rosyjskich dronów atakujących Ukrainę w okresie od kwietnia do czerwca wzrosła trzykrotnie – poinformował brytyjski dziennik "Financial Times", dodając, że jest to największy poziom trafień od rozpoczęcia przez Moskwę pełnoskalowego konfliktu w lutym 2022 roku.

> Absolwenci szkół podstawowych, mający 15 lat, pracują w największej w Rosji fabryce dronów w Jełabudze - podał dziennik "The Telegraph", analizując materiał wideo opublikowany przez rosyjską telewizję Zwiezda.

> Rosyjskie siły mogą osiągnąć w listopadzie zdolność ataku na Ukrainę dwoma tysiącami dronów w ciągu jednej nocy – przewiduje w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Drony Geran-2 podczas parady w Moskwie Źródło: PAVEL BEDNYAKOV/EPA/PAP

> Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wykryła agenta rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa, który odpowiadał za wzmacnianie jej wpływów w Narodowym Biurze Antykorupcyjnym Ukrainy. Według SBU chodzi o Fedira Chrystenkę, deputowanego do Rady Najwyższej Ukrainy z zakazanej partii Opozycyjna Platforma – Za Życie.

> Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że francuskie firmy rozpoczną produkcję dronów w Ukrainie. Przywódca kraju spotkał się w Kijowie z ministrem spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrotem, aby omówić między innymi zagadnienia dotyczące obrony powietrznej.

> W niektórych rosyjskich portach lotniczych władze wstrzymały ruch, a pasażerowie spędzili noc na lotniskach. To skutki ukraińskiego ataku dronami na Rosję. Część pasażerów z powodu opóźnionych lub odwołanych lotów utknęła na rosyjskim Dalekim Wschodzie.