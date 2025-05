Turyści robią to "na szczęście". Tak niszczą słynne skały

Turyści wspinali się na piramidę El Castillo Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Grobla Olbrzyma znajduje się na wybrzeżu Irlandii Północnej. W zeszłym roku odwiedziło ją ok. 684 tys. turystów.

Władze apelują do odwiedzających, by powstrzymali się od popularnej tradycji pozostawiania na skałach monet.

Grobla Olbrzyma to skalna formacja, tworzona przez kolumny bazaltowe, znajdująca się w hrabstwie Antrim w Irlandii Północnej. Jest ona jedną z najbardziej znanych i najczęściej fotografowanych atrakcji w kraju. Znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, a w zeszłym roku odwiedziło ją około 684 tys. turystów. Jak jednak opisuje BBC, poważnym problemem staje się zachowanie niektórych odwiedzających.

Skały Grobli Olbrzyma niszczeją

Wielu turystów przybywających do Grobli Olbrzyma postanawia pozostawić między skałami monety, jak mówi tradycja - "na szczęście". Według zarządzającej terenem organizacji National Trust skala tego zjawiska znacznie się zwiększyła w ciągu ostatniej dekady i obecnie można znaleźć tam monety pochodzące z całego świata.

Jednak zdaniem organizacji monety mają bezpośredni wpływ na skały. Powodują np. przebarwienia - wywołują czerwono-brązowy nalot - a siłowe wbijanie ich w szczeliny prowadzi do kruszenia się skał.

- Ludzie widzą, jak inni wrzucają monety, więc ich naśladują. Wyjmują monetę z kieszeni, biorą kamień, by ją wbić (w skałę), mogą nie trafić i uszkodzić skałę - tłumaczy dr Cliff Henry z National Trust. - Gdy moneta się tam znajdzie, zaczyna rdzewieć, a ze względu na tamtejszy klimat rdzewieje w przyspieszonym tempie - dodaje. Według niego następnie moneta puchnie, a rdzewiejący metal wypłukuje się na skały.

Apel do turystów

Władze apelują do turystów, by przestali wkładać monety w skalne szczeliny, zanim formacja, mająca aż 60 milionów lat, ulegnie jeszcze większemu zniszczeniu. - Wzywamy ludzi do zaprzestania tej praktyki i niepozostawiania po sobie żadnych śladów, aby ten cud natury pozostał wyjątkowy dla przyszłych pokoleń - podkreśla dr Henry.

Służba geologiczna Irlandii Północnej zapowiedziała podjęcie próby usunięcia jak największej ilości monet. Na miejscu mają też stanąć znaki przestrzegające przed ich pozostawianiem.

