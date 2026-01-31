Logo strona główna
Świat

Wybuch w irańskim mieście. Władze o przyczynach

Wybuch w Bandar Abbas
Trump: mamy mnóstwo okrętów płynących w stronę Iranu, tak na wszelki wypadek
W mieście portowym Bandar Abbas nad Zatoką Perską doszło do eksplozji, która zniszczyła dwie kondygnacje ośmiopiętrowego budynku. Uszkodzone zostały także sklepy i kilka samochodów. Przyczyną eksplozji był wyciek gazu. Zostało wszczęte śledztwo.

Irańskie media państwowe poinformowały, że w ośmiopiętrowym budynku w Bandar Abbas doszło do wybuchu. Reuters poinformował, że zginęła jedna osoba, a 14 zostało rannych. Oficjalna irańska agencja Irna przekazała, że kilka rannych osób zostało przewiezionych do szpitala.

Przyczyną eksplozji był wyciek gazu - podała inna irańska agencja informacyjna Mehr, powołując się na szefa lokalnej straży pożarnej. W sprawie wszczęto śledztwo.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zaprzeczył pojawiającym się po eksplozji pogłoskom, jakoby zginął dowódca marynarki wojennej.

Napięcia między USA a Iranem

Port Bandar Abbas leży nad Cieśniną Ormuz, kluczowym szlakiem wodnym między Iranem a Omanem, przez który przepływa około jedna piąta światowego transportu morskiego ropy naftowej.

Bandar Abbas, miasto portowe nad Cieśniną Ormuz
Bandar Abbas, miasto portowe nad Cieśniną Ormuz
Źródło: Shutterstock

Doniesienia o eksplozji pojawiły się w czasie zaostrzenia napięć między Teheranem a Waszyngtonem po tym, jak irańskie władze stłumiły największe protesty, które wstrząsnęły krajem od trzech lat, a także w obliczu nacisków Białego Domu dotyczących irańskiego programu nuklearnego.

Ogólnokrajowe protesty wybuchły w grudniu w związku z trudnościami gospodarczymi i stanowiły jedno z najtrudniejszych wyzwań dla duchownych rządzących krajem. W protestach zginęło co najmniej 5000 osób, w tym 500 członków sił bezpieczeństwa, poinformował irański urzędnik w rozmowie z agencją Reuters.

Prezydent USA Donald Trump informował w czwartek, że w kierunku Iranu zmierza armada. Wiele źródeł podało w piątek, że Trump rozważa opcje przeciwko Iranowi, w tym ukierunkowane ataki na siły bezpieczeństwa.

Wcześniej w sobotę prezydent Iranu Masoud Pezeshkian oskarżył przywódców USA, Izraela i Europy o wykorzystywanie problemów gospodarczych Iranu, podżeganie do niepokojów i dostarczanie ludziom środków do "rozbicia narodu".

OGLĄDAJ: Protestują głównie młodzi, odarci z resztek nadziei
pc

Protestują głównie młodzi, odarci z resztek nadziei

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

IranUSAPolityka zagraniczna USADonald Trump
