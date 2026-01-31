Wybuch w irańskim mieście. Władze o przyczynach

Trump: mamy mnóstwo okrętów płynących w stronę Iranu, tak na wszelki wypadek

Irańskie media państwowe poinformowały, że w ośmiopiętrowym budynku w Bandar Abbas doszło do wybuchu. Reuters poinformował, że zginęła jedna osoba, a 14 zostało rannych. Oficjalna irańska agencja Irna przekazała, że kilka rannych osób zostało przewiezionych do szpitala.

Przyczyną eksplozji był wyciek gazu - podała inna irańska agencja informacyjna Mehr, powołując się na szefa lokalnej straży pożarnej. W sprawie wszczęto śledztwo.

At least 4 people were reportedly killed in an explosion in the Azadegan neighborhood of Bandar Abbas, a major port city in southern Iran. The cause remains unclear, though it is allegedly a gas explosion, according to local reports. pic.twitter.com/n6WsAH9aJj — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 31, 2026 Rozwiń

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zaprzeczył pojawiającym się po eksplozji pogłoskom, jakoby zginął dowódca marynarki wojennej.

Napięcia między USA a Iranem

Port Bandar Abbas leży nad Cieśniną Ormuz, kluczowym szlakiem wodnym między Iranem a Omanem, przez który przepływa około jedna piąta światowego transportu morskiego ropy naftowej.

Bandar Abbas, miasto portowe nad Cieśniną Ormuz Źródło: Shutterstock

Doniesienia o eksplozji pojawiły się w czasie zaostrzenia napięć między Teheranem a Waszyngtonem po tym, jak irańskie władze stłumiły największe protesty, które wstrząsnęły krajem od trzech lat, a także w obliczu nacisków Białego Domu dotyczących irańskiego programu nuklearnego.

Ogólnokrajowe protesty wybuchły w grudniu w związku z trudnościami gospodarczymi i stanowiły jedno z najtrudniejszych wyzwań dla duchownych rządzących krajem. W protestach zginęło co najmniej 5000 osób, w tym 500 członków sił bezpieczeństwa, poinformował irański urzędnik w rozmowie z agencją Reuters.

Prezydent USA Donald Trump informował w czwartek, że w kierunku Iranu zmierza armada. Wiele źródeł podało w piątek, że Trump rozważa opcje przeciwko Iranowi, w tym ukierunkowane ataki na siły bezpieczeństwa.

Wcześniej w sobotę prezydent Iranu Masoud Pezeshkian oskarżył przywódców USA, Izraela i Europy o wykorzystywanie problemów gospodarczych Iranu, podżeganie do niepokojów i dostarczanie ludziom środków do "rozbicia narodu".

