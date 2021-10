Brytyjka trafi do więzienia za "sianie wrogiej propagandy"? Sąd odrzucił apelację

Akt łaski

Brytyjska posłanka Tulip Siddiq napisała na Twitterze, że rozmawiała z mężem skazanej, Richardem. "Rok więzienia i rok zakazu podróżowania został utrzymany bez rozprawy sądowej" – napisała Siddiq i zaapelowała do premiera Borisa Johnsona o interwencję w tej sprawie.

Bezskuteczne apele

- Moja małżonka obawia się, że znowu pójdzie do więzienia - powiedział w rozmowie z BBC News jej mąż, Richard. Dodał, że Nazanin jest w bardzo złym stanie psychicznym, co dało się wyczuć podczas jej rozmów z córka. Dziewczynka od 2019 roku pozostaje w Wielkiej Brytanii, pod opieką ojca. Do czasu aresztowania matka prawie z nią się nie rozstawała.