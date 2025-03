Irański gwiazdor muzyki Mehdi Yarrahi pop został wychłostany po tym, jak w swojej piosence namawiał kobiety do zdejmowania hidżabów. Wcześniej w związku z tą sprawą odbył karę roku więzienia.

Jak poinformowała w serwisie X Zahra Minoui, prawniczka irańskiego piosenkarza, w środę jej klient został wychłostany 74 razy. Była to ostatnia część kary, jaką mu wymierzono po tym, jak został w sierpniu 2023 roku aresztowany i oskarżony o "wydanie niezgodnej z prawem piosenki, sprzecznej z moralnością i zwyczajami społeczeństwa islamskiego". CNN wskazuje, że w swojej piosence Mehdi Yarrahi namawiał kobiety do zdejmowania hidżabów.

Sąd Rewolucyjny w Teheranie skazał go na dwa lata i osiem miesięcy więzienia, grzywnę (nie podano jak wysoką) i chłostę. Ostatecznie piosenkarz wyszedł na wolność po odsiedzeniu jednego roku. "Kara została już w pełni i całkowicie wykonana" - napisała Zahra Minoui w środę.

Chłosta to forma bicia, w której stosuje się bat lub rózgę. Zazwyczaj karę wymierza się w plecy.

Mehdi Yarrahi - kim jest

Utwór "Roosarito" został opublikowany tuż przed pierwszą rocznicą śmierci Mahsy Amini. 22-latka zmarła we wrześniu 2022 roku w areszcie irańskiej policji moralności po tym, jak została zatrzymana za rzekome nieprawidłowe noszenie hidżabu. W dniu rocznicy w całym Iranie wybuchły protesty upamiętniające młodą kobietę i to, co ją spotkało.