Irański urzędnik: szykujemy się do odwetu

Minister obrony Izraela Israel Kac przekazał w sobotę, że Izrael przypuścił "prewencyjny atak" na Iran. Irańska agencja IRNA poinformowała, że w Teheranie słychać eksplozje i widać gęsty dym.
Przedstawiciele administracji USA ogłosili przed atakami na Iran, że spodziewają się irańskich ataków odwetowych na bazy i ambasady Stanów Zjednoczonych - poinformował w sobotę dziennik "New York Times".
"Oczekuje się również, że sieć sił paramilitarnych Teheranu zaatakuje (cele związane z - red.) amerykańskimi interesami w regionie. Potrzeba ochrony amerykańskich baz (na Bliskim Wschodzie - red.) przed ewentualnym kontratakiem Iranu była, po części, powodem znaczącej rozbudowy obecności wojskowej (USA w regionie w ostatnich tygodniach - red.)" - wyjaśnił "NYT".
Wydział Konsularny polskiej ambasady w Izraelu pozostaje zamknięty dla odwiedzających do odwołania - poinformowała w sobotę rano ambasada.
"Odebrałem meldunki MON i MSZ w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. W tej chwili nasi obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. Jedność Polaków w kwestii bezpieczeństwa jest dziś szczególnie ważna" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk.
Reuters podał, powołując się na świadków, że w Teheranie tworzą się długie kolejki przed stacjami benzynowymi, a wielu ludzi kieruje się poza miasto.
Irański urzędnik przekazał Reutersowi, że Teheran przygotowuje się do odwetu. Według niego odpowiedź będzie miażdżąca.
Reuters powołując się na amerykańskiego urzędnika informuje, że ataki USA na Iran są przeprowadzane z powietrza i morza.
Irańska półoficjalna agencja Fars podaje, że eksplozje słychać było też między innymi w Isfahanie i Karadżu.
Izraelski urzędnik ds. obrony przekazał Reutersowi, że operacja Izraela w Iranie koordynowana z USA. "New York Times" i Associated Press podały, że Stany Zjednoczone prowadzą własne uderzenia na Iran.
Agencja Tasnim podała, że przestrzeń powietrzna nad Iranem została zamknięta.
Reuters przekazał, że armia Izraela uderzyła w Teheranie, jak się wydaje, w pobliżu biur najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia.
Irański urzędnik dla Reutersa: Ajatollaha Chameneia nie ma w Teheranie. Został przewieziony w bezpieczne miejsce.
Dzień dobry. Rozpoczynamy relację w tvn24.pl. Ministerstwo transportu Izraela poinformowało w sobotę o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju, a armia ogłosiła w sobotę "zakaz działalności edukacyjnej, zgromadzeń oraz pracy" z wyjątkiem kluczowych sektorów - podał portal Times of Israel i Reuters. Chwilę wcześniej rząd przekazał, że przeprowadził prewencyjny ataku na Iran.
Opracowała Justyna Sochacka
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters