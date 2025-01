Zalegalizowano śluby z 9-letnimi dziewczynkami. "Dotarliśmy do końca praw kobiet i dzieci"

W Iraku przegłosowano zmiany w prawie, które zalegalizowały małżeństwa nawet 9-letnich dziewczynek. O aprobowaniu takich ślubów będą teraz decydować duchowni poszczególnych odłamów islamu. - Dotarliśmy do końca praw kobiet i końca praw dzieci w Iraku - skomentował prawnik Mohammed Juma, jeden z głównych przeciwników zmian.

Parlament Iraku zatwierdził we wtorek poprawki do ustawy o prawie rodzinnym, które zalegalizują zawieranie małżeństw przez dzieci. Nowelizacja daje islamskim sądom większą władzę nad sprawami rodzinnymi, w tym małżeństwami, rozwodami i dziedziczeniem. Duchowni będą mogli w tych kwestiach kierować się własną interpretacją islamskiego prawa.

W wyniku wprowadzonych poprawek w Iraku będą jednocześnie obowiązywać zróżnicowane regulacje, dostosowane do przedstawicieli różnych grup religijnych. "Guardian" podaje, że obywatele wyznania sunnickiego będą mogli zawierać małżeństwo od 15. roku życia, podczas gdy część wyznawców szyizmu nawet od 9. roku życia. Jak zauważa Organizacja Human Rights Watch (HRW) w przypadku dominującego w Iraku dżafaryckiego nurtu szyickiego islamu aprobowane są bowiem małżeństwa między 9-letnimi dziewczynkami i 15-letnimi chłopcami.

Zmiany potępiły organizacje broniące praw człowieka

Dotychczasowe prawo, obowiązująca od 1959 roku ustawa, zezwalała na śluby po ukończeniu 18 lat. Mimo to, według danych ONZ z 2023 roku 28 proc. dziewcząt zawarło związek małżeński przed osiągnięciem pełnoletności. Planowane zmiany w prawie już w zeszłym roku wywołały powszechne protesty i wzbudziły obawy o prawa kobiet .

Za poprawkami opowiadali się przede wszystkim szyiccy parlamentarzyści, według których zmiany są dostosowaniem prawa do zasad islamskich oraz pomogą zmniejszyć zachodnie wpływy na iracką kulturę. Duchowni tego wyznania mają teraz sporządzić spis orzeczeń religijnych odnoszących się do prawa rodzinnego i przedstawić go parlamentowi. Sunnickie partie polityczne nie przedstawią swojej interpretacji i zapowiadają, że będą przestrzegać dotychczasowej ustawy.