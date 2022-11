ISW: rosyjskie wojska będą umacniać pozycje na lewym brzegu Dniepru

Amerykański think tank na podstawie zdjęć satelitarnych i nagrań z oznaczoną lokalizacją ocenia, że Ukraińcy doszli do Chersonia od zachodu (wzdłuż trasy T1501) i północy (trasa M14). Oddziały ukraińskie, które wkraczają do Chersonia, przejęły kontrolę nad ważnymi miejscowościami wzdłuż tych tras: Kyseliwką i Czornobajiwką. Ze zdjęć publikowanych w mediach społecznościowych wynika, że wojska Ukrainy wyzwoliły też miejscowości na południe od drogi T1505, w tym Inhułec i Łymanec (w obwodzie mikołajewskim) oraz weszły do Berysławia i Tiahynki.