Rodzina Ambanich. Bogaci, popularni, wpływowi

Jak pisze BBC, rodzina Ambanich jest w Indiach "wszechobecna, a ich życie jest przedmiotem intensywnej publicznej fascynacji". Choć są w swoim kraju tak bardzo znani, bogaci i wpływowi, to zdaniem stacji wiele osób spoza Indii mogło nie zdawać sobie z tego sprawy. Aż do teraz.

Kilkumiesięczne uroczystości weselne Ananta Ambaniego

W czerwcu, by świętować swój nadchodzący ślub, narzeczeni wraz z gośćmi ruszyli w podróż po świecie. Odbyli rejs luksusowym wycieczkowcem po Morzu Śródziemnym, odwiedzając Rzym, Portofino, Genuę i Cannes i udając się tam na nocne imprezy. Wystąpili wtedy dla nich The Backstreet Boys, Katy Perry i Andrea Bocelli.

Kulminacja uroczystości weselnych Ananta Ambaniego

Obecny tydzień jest kulminacją weselnych uroczystości. W weekend do Mumbaju udał się Justin Bieber, by wystąpić specjalnie dla młodej pary. Media piszą, że za ten prywatny koncert zarobił 10 milionów dolarów. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać zgromadzonych gości śpiewających hity Kanadyjczyka.

Nierówności społeczne a wielkie wesela

BBC zwraca uwagę, że Indiom koncepcja wielkich wesel nie jest obca, a w kraju tym notuje się największe, zaraz po USA, wydatki na takie ceremonie. Tina Tharwani z zajmującej się planowaniem wesel indyjskiej firmy Shaadi Squad podkreśliła, że w ostatnich latach zaczęły one stawać się wydarzeniami ponad miarę, zmierzającymi w kierunku przesady i są napędzane oczekiwaniami społecznymi, by pokazać swój status.

Pisarz i komentator Santosh Desai w rozmowie z BBC przyznał, że "jakkolwiek śmieszne by to nie było, wpisuje się w rażąco zniekształcony, wręcz groteskowy rozrost indyjskich ślubów w ostatnich latach", ale jednocześnie "można to łatwo postrzegać jako rodzaj kpiny, ślepoty na rzeczywistość w kraju". - To część większej zmiany. Kiedyś o bogactwie mówiło się szeptem, dziś bogactwo musi przemawiać tak głośno, jak to tylko możliwe - podkreślił.