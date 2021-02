Radość ratowników i ocalałego po przejściu wielkiej fali

Grupa ratowników wyciąga z zalanego błotem tunelu mężczyznę, który unosi triumfalnie ręce, słychać okrzyki radości - to nagranie z akcji ratunkowej w indyjskim stanie Uttarakhand. W niedzielę doszło tam do tragicznej powodzi, spowodowanej odłamaniem się części lodowca i pęknięciem pobliskiej tamy. Woda zalała między innymi miejscową elektrownię. Udało się ocalić 16 pracujących tam robotników, ponad 50 zaginęło.

Akcja ratunkowa w zalanej elektrowni

Z tego samego tunelu udało się wydostać 12 innych osób. Wciąż trwa akcja ratunkowa na terenie elektrowni. Premier stanu Uttarakhand poinformował, że policja i wojsko "robią, co w ich mocy, by uratować robotników". Do regionu dotkniętego katastrofą wysłano setki żołnierzy oraz wojskowe śmigłowce.