Indie. 1450 zabitych i rannych w zderzeniu pociągów

Przez kilkadziesiąt godzin bilans ofiar często się zmieniał. Pierwsze informacje mówiły o kilkudziesięciu zabitych, potem ich liczba rosła do nawet 300. Równocześnie przedstawiciele różnych służb i urzędów mówili o 600-1000 rannych osobach.

W poniedziałek wiadomo, że liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 275, bo rząd stanu Orisa zmniejszył ją z 288, gdy okazało się, że niektóre ciała zostały "omyłkowo policzone dwukrotnie" - przekazał dziennik "Times of India".

Zderzenie pociągów

Przed szpitalem na dwóch wielkich telebimach wyświetlane są zdjęcia ofiar, których twarze są zakrwawione lub zwęglone. Rodziny ofiar, które po wielogodzinnych podróżach zjechały do Bhubaneswar, wypatrują na nich cech charakterystycznych dla swoich bliskich.

Ram, który przejechał ponad 850 km, zidentyfikował swojego syna około południa w poniedziałek czasu lokalnego - opisuje agencja AP. "Chcę tylko zabrać ciało i wrócić do domu. Był bardzo dobrym synem" - powiedział Ram, dodając, że jego zmarły syn porzucił szkołę i chciał zarabiać pieniądze dla rodziny.

Do katastrofy doszło 2 czerwca około godz. 19 w pobliżu stacji Bahanaga Baazar w dystrykcie Balasore, około 250 km na południe od Kalkuty. W wypadku uczestniczyły dwa pociągi pasażerskie oraz pociąg towarowy. W pociągu Coromandel Express, jadącym z Howrah w stanie Bengal Zachodni do Cennaj w stanie Tamilnadu oraz w Yesvantpur-Howrah Superfast Express, który zmierzał z Bengaluru w stanie Karnataka do Howrah, mogło znajdować się łącznie około 3000 osób.